Θα κάνουν σεισμό οι Metallica; Το Αστεροσκοπείο Αθηνών παρακολουθεί live τη συναυλία με σεισμογράφο

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ΟΑΚΑ, όπου οι Metallica δίνουν τη μεγάλη τους συναυλία, με το στάδιο να έχει γεμίσει ασφυκτικά από χιλιάδες θεατές κάθε ηλικίας που έχουν κατακλύσει τις κερκίδες.

Λίγο μετά τις 20:30, τη στιγμή που το συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή, αναμένεται να προκληθεί κυριολεκτικός «σεισμός» από την ενέργεια του κοινού, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και πραγματική καταγραφή δονήσεων στο έδαφος.

Για τον λόγο αυτό, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει θέσει σε λειτουργία ειδικό σεισμογράφο, προκειμένου να καταγράψει τυχόν μικροδονήσεις που μπορεί να προκληθούν από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των δεκάδων χιλιάδων θεατών.

Διαβάστε ακόμα: «Αθήνα, ξύπνα σήμερα θα δεις τους Metallica»: Η ανάρτηση του James Hetfield λίγες ώρες πριν το live στο ΟΑΚΑ

Το Αστεροσκοπείο σημειώνει χαρακτηριστικά ότι το φαινόμενο των λεγόμενων «concert quakes» έχει παρατηρηθεί και στο εξωτερικό, όταν μεγάλα πλήθη σε συναυλίες προκαλούν ασθενείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται από τα επιστημονικά όργανα.

Η αποψινή βραδιά στο ΟΑΚΑ θεωρείται ιδανική ευκαιρία για σχετική μελέτη και στην Ελλάδα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της συναυλίας και το ενδεχόμενο σεισμικού αποτυπώματος.

Όπως σχολιάζει το Αστεροσκοπείο με δόση χιούμορ, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν περισσότερο «θόρυβο» θα κάνουν οι Metallica στη σκηνή ή το κοινό στις κερκίδες, σε μια βραδιά που συνδυάζει μουσική και… σεισμολογία.