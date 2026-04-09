Οι Pink Floyd κυκλοφορούν το «8-tracks»: Νέα συλλογή με παλιές επιτυχίες του 70

Οι Pink Floyd πρόκειται να κυκλοφορήσουν νέα συλλογή που θα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια και θα ακούει στο όνομα «8-tracks».

Pink Floyd
Νέο άλμπουμ με τίτλο «8-Tracks» ανακοίνωσαν οι Pink Floyd, το οποίο θα περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια που ηχογραφήθηκαν μεταξύ 1971 και 1979. 

Πιο συγκεκριμένα, το άλμπουμ περιλαμβάνει μια εκτεταμένη έκδοση του κομματιού «Animals Pigs On The Wing», που προηγουμένως ήταν διαθέσιμη μόνο στην έκδοση 8 κομματιών του αρχικού άλμπουμ.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που ανακοινώνει το άλμπουμ, το 8-Tracks είναι: «Ένα σημείο εκκίνησης για τους νέους ακροατές να ανακαλύψουν το βάθος και το εύρος του απαράμιλλου καταλόγου άλμπουμ των Pink Floyd, καθώς και μια προσεκτικά επιμελημένη συλλογή για να εκτιμήσουν οι παλιοί θαυμαστές τους».

 

 

