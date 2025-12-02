Οι Streeters έρχονται για ένα live στο Death Disco

Οι Streeters, το πιο ζωντανό και αυθεντικό νέο σχήμα της αθηναϊκής σκηνής, ανεβαίνουν για πρώτη φορά σε stage για μια νύχτα γεμάτη ένταση, ρυθμό και αλήθεια. Με αγαπημένα κλασικά covers της ελληνικής και παγκόσμιας δισκογραφίας, αλλά και τα πρώτα δείγματα της δικής τους επερχόμενης μουσικής, διοργανώνουν το απόλυτο live-party της χρονιάς που θα φέρει τον δυναμισμό του street perfoming στην σκηνή του Death Disco.

Οι Streeters δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2024 και έγιναν γνωστοί παίζοντας στους δρόμους της Αθήνας, εκεί όπου οι ήχοι τους συνάντησαν για πρώτη φορά τον παλμό του κόσμου.

Το συγκρότημα αποτελείται από τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες που ενώνονται μέσα από ένα κοινό πάθος για μουσική χωρίς όριο στο είδος – αυθεντική, ειλικρινή και απρόβλεπτη.

Το καλοκαίρι του 2025, μέσω της διαδικτυακής τους εκστρατείας «Μέρα 1 που παρακαλάμε τον Solmeister να ανοίξουμε το Live στο Λυκαβηττό», κατάφεραν να πείσουν το κοινό και τον ίδιο τον Solmeister ότι αξίζουν να είναι το Doors Act. Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε η εμφάνισή τους στο main stage του Λυκαβηττού, ερμηνεύοντας στην «αγκαλιά» του headliner.

Με το πρώτο τους single «Λιώνω» να έχει ήδη κάνει αίσθηση, οι Streeters ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν στις αρχές Δεκεμβρίου το νέο τους κομμάτι «Ξύπνα Με», φέρνοντας ακόμη περισσότερη ένταση και συναίσθημα.

Το συγκρότημα κλείνει με μια υπόσχεση: Αυτό το live θα σας μείνει αξέχαστο.

***

Streeters

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Πόρτες: 20.30 – Έναρξη: 21.00

Death Disco (Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή)

Είσοδος: 10€

Προπώληση more.com