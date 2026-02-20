Όταν ο Αλκαίος συναντά τον Βλάχο: Το «Δεν Με Βολεύει» βάζει φωτιά στον συμβιβασμό

Το «Δεν Με Βολεύει» είναι ξεκάθαρα το δεύτερο.

Ο Γιώργος Αλκαίος - με τον ιδιαίτερο ήχο και τη διαχρονική, έθνικ ταυτότητά του - συναντά τον Πάνο Βλάχο, έναν καλλιτέχνη που κινείται ανάμεσα στο θέατρο, τη τραγουδοποιία και την εναλλακτική αφήγηση. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαδρομές που δεν “πρέπει” να ταιριάξουν. Απλώς συνυπάρχουν δημιουργικά. Και κάπου εκεί, η μουσική κάνει τη δουλειά της.

Το «Δεν Με Βολεύει» μιλά για μια γενιά που κουράστηκε να περιμένει. Για όσους βλέπουν γύρω τους ανθρώπους να επιβιώνουν αντί να ζουν. Ο ρυθμός χτυπά σαν παλμός και ο στίχος λειτουργεί σαν καθρέφτης - χωρίς ωραιοποιήσεις.

Την παραγωγή υπογράφει η Utopia+, σε μια εποχή που όλα “προσαρμόζονται”, ενώ στους στίχους συναντιούνται οι Γιώργος Αλκαίος - Πάνος Βλάχος - Kali. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Αλκαίος, με ενορχήστρωση/εκτέλεση παραγωγής από Γιώργο Αλκαίο και Κωνσταντίνο Παντζή, ο οποίος ανέλαβε και mix/mastering.

Το «Δεν Με Βολεύει» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες - και ναι, είναι από αυτά που το ακούς και λες: “οκ, αυτό είναι για τώρα”.