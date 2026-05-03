«Πέντε μισθούς»: Τα αστρονομικά χρήματα που κέρδιζαν οι μουσικοί σε πανηγύρια του '50

Λέει ο ακορντεονίστας Σταύρος Χατζηδάκης στον δημοσιογράφο Πάνο Γεραμάνη, στην εκπομπή «Λαϊκοί Βάρδοι» στο δημόσιο ραδιόφωνο, για το πώς έπεισε τον Βασίλη Τσιτσάνη να τραγουδήσει σε ένα πανηγύρι που γινόταν στην ταβέρνα του Γκελάδου στα Μέγαρα. Κρατάμε τα ποσά και τις διαπραγματεύσεις που μας δίνουν το πόσο σημαντικό ήταν στη δεκαετία του '50 για έναν λαϊκό μουσικό να παίζει σε πανηγύρια.

«Ήρθανε, με πιάνουνε εμένα, μου λένε, μπορείς να ψήσεις τον Τσιτσάνη να έρθει; Λέω, θα μπορέσω. Τώρα πόσα θα σας ζητήσει δεν ξέρω. Ντάξει, για εμάς ήτανε τα μεροκάματα πεντακοσάρικα, να το λέμε. Λοιπόν πάω απάνω στον Βασίλη. Βασίλη τι γίνεται;.Του το λέω, μου λέει. Δυόμιση χιλιάδες. Πάω και τους το λέω και μου λένε και θα του γεμίσουμε το αυτοκίνητο με αυγά και κότες. Πραγματικά...».

Τελικά, ο Βασίλης Τσιτσάνης σ' εκείνο το πανηγύρι πήρε τις δυόμιση χιλιάδες που είχε ζητήσει συν άλλες πέντε χιλιάδες δραχμές.

Στο βιβλίο «Λαϊκοί Βάρδοι: Στιγμές από τη ζωή τους», το οποίο αποτελεί ανθολογία των συνεντεύξεων που έδωσαν εκατοντάδες λαϊκοί καλλιτέχνες στον Πάνο Γεραμάνη, τις οποίες συνέλλεξαν οι Ναυσικά Γεραμάνη - Μαριάννα Τζιαντζή, υπάρχουν πάρα πολλές συνεντεύξεις όπου μεταξύ άλλων φαίνονται τα αστρονομικά για την εποχή μεροκάματα των οργανοπαικτων και των τραγουδιστών στα πανηγυρία.

Για παράδειγμα, ο Στέλιος Πλακίτσης μας λέει ότι το 1952 είχε μοιραστεί το ποσό των 4.500 δραχμών μαζί με ένα σερβίτορο φίλο του. Ο Γεραμάνης απαντά και ξεκινά ο παρακάτω διάλογος (Ο Γεραμάνης με τα έντονα γράμματα):

- Πέντε μισθούς.

-Ήτανε σημαντικά λεφτά.

- Πέντε μισθούς ενός αξιωματικού τότε.

- Ενός αξιωματικoύ, ενός δικαστικού. Σημαντικά λεφτά την εποχή εκείνη. Το συγκρότημα μπορεί να 'χε πάρει και 100.000. Ήταν παραγωγικά τα μέρη τα δικά μας και είχαμε λεφτά.

Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής Νίκος Καλλέργης μας λέει:

«...και μετά, όταν τελείωνε ο γάμος, μπαίναμε στη μάντρα, μπαίναμε στην μέση εμείς τα όργανα, και γύρω γύρω χορεύανε και μας δίνανε λεφτά.

Όταν λέτε λεφτά;

Πολλά λεφτά.

Έπεφτε και χρυσάφι και λίρα;

Στον Κορυδαλλό το σπίτι που έχτισα λέγεται Καλύβια. Τα θεμέλια από κει μπήκανε.

Τι σημαίνουν οι 4.500 δραχμές σήμερα;

Το μέσο ημερομίσθιο κυμαινόταν περίπου στις 50 δραχμές (περίπου 15-20 δραχμές σε επαρχιακές περιοχές ή ελαφρύτερες εργασίες).

Αυτό σήμαινε ότι ένας εργάτης που δούλευε 25 ημέρες το μήνα κέρδιζε περίπου 1.250 δραχμές μηνιαίως, ενώ οι μισθοί των δημοσίων-ιδιωτικών υπαλλήλων κυμαίνονταν στα ίδια ή και λίγο παραπάνω. Μπορούμε με μεγάλη σιγουριά να πούμε πώς ένας λαϊκός καλλιτέχνης σε μια εμφάνιση σε πανηγύρι μπορούσε να κερδίσει όσα ένας άνθρωπος έβγαζε με τουλάχιστον τρεις μήνες δουλειά.