Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου στα 88 της: Μεγάλο κενό αφήνει η «μούσα» του Θεοδωράκη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, η σπουδαία καλλιτέχνις Ντόρα Γιαννακοπούλου (Θεοδώρα Κοτοπούλη), έχοντας αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στα ελληνικά γράμματα, το θέατρο και το τραγούδι.

Η απώλεια της κορυφαίας καλλιτέχνιδας και συγγραφέως προκαλεί συγκίνηση, καθώς υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές δημιουργούς της γενιάς της.

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη, όμως η καλλιτεχνική της φύση την οδήγησε γρήγορα στην Αθήνα. Με την ολοκλήρωση των θεατρικών της σπουδών, η μοίρα τη συνέδεσε με ιστορικές στιγμές του ελληνικού πολιτισμού.

Ντόρα Γιαννακοπούλου - Μούσα του Θεοδωράκη

Η αρχή έγινε στο «Κυκλικό Θέατρο» του Λεωνίδα Τριβιζά, όπου συμμετείχε στην παράσταση «Ένας όμηρος» του Μπρένταμ Μπίαμ. Εκεί, κλήθηκε να ερμηνεύσει τα τραγούδια που είχε συνθέσει ειδικά για το έργο ο Μίκης Θεοδωράκης, αρχίζοντας μια εντυπωσιακή διπλή διαδρομή στο σανίδι και στη δισκογραφία.

Η καριέρα της απογειώθηκε ωστόσο μέσα από τις πρώτες μπουάτ στην Πλάκα, τον κινηματογράφο και τις εμβληματικές συνεργασίες. Η δισκογραφική της παρουσία περιλαμβάνει τα τραγούδια του «Ομήρου», την «Όμορφη πόλη» των Θεοδωράκη – Μποστ – Κακογιάννη, καθώς και τις «Μικρές Κυκλάδες» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η Ντόρα Γιαννακοπούλου επέλεξε τον δρόμο της ξενιτιάς. Μαζί με μια μικρή ομάδα, περιόδευσε στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο στη μουσική του εθνικού μας συνθέτη.

Με την επιστροφή της στη Μεταπολίτευση, πήρε τη συνειδητή απόφαση να αποσυρθεί από το θέατρο και το τραγούδι, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο στη ζωή της.

Η συγγραφή ήταν το κεφάλαιο που την καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού. Η Ντόρα Γιαννακοπούλου συστήθηκε ως συγγραφέας το 1993 με το μυθιστόρημα «Η πρόβα του νυφικού», το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο της γραπτό κείμενο. Ακολούθησε το διήγημα «Ο Πάπαρδος» στο περιοδικό «Λέξη» το 1995.

Μάλιστα, η τεράστια επιτυχία των βιβλίων της οδήγησε σε εμβληματικές τηλεοπτικές μεταφορές από τον σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη.

«Η πρόβα του νυφικού»: Προβλήθηκε στον ANT1 σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης.

«Ο μεγάλος θυμός»: Κυκλοφόρησε το 1996 και μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη μέσω του MEGA.

«Οι τρεις χήρες»: Το βιβλίο του 2001 έγινε σειρά στον ALPHA.

Η εργογραφία της περιλαμβάνει επίσης τα έργα «Με τα μάτια του έρωτα» (1999), «Αμαρτωλέ μου άγγελε» (2002), «Έρως μετ’ εμποδίων» (2004), «Το μενταγιόν» (2007), «Ένοχα μυστικά» (2009), «Πεθαίνω για σένα» (2011).