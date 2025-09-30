Πλησιάζει το ντουέτο της χρονιάς: Το βίντεο Μαζωνάκη και Δεληβοριά για τη συνεργασία τους

Αύριο, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, αναμένεται να λάβει χώρα μία από τις συνεργασίες της χώρας, καθώς στην «Ταράτσα του Φοίβου», τη μουσικοθεατρική παράσταση βαριετέ που στήνει ο Φοίβος Δεληβοριάς κάθε εβδομάδα, αναμένεται να εμφανιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη «ζωντανή» εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τη δικαστική του «περιπέτεια» με την οικογένειά του, με τους δύο καλλιτέχνες να ενώνουν τις δυνάμεις τους βγάζοντας νέο τραγούδι.

Για την προώθηση της μουσικής παράστασης, ο Φοίβος Δεληβοριάς ανέβασε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να συνοδεύει με την κιθάρα του τον Γιώργο Μαζωνάκη στο τραγούδι «Με λένε Γιώργο» του Γιώργου Χατζηνάσιου.

«Με λένε Γιώργο και πάντα τραγουδάω», ξεκινά να λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλάζοντας κάπως το στίχο και το κλίμα, υπό το βάρος και των γεγονότων όλου του τελευταίου διαστήματος, είναι φορτισμένο.

«Ό,τι, όσοι και όσα προσεγγίζονται με γλυκύτητα και ευγένεια μόνο καλό μας κάνουν!!!», αναφέρει ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο των δύο καλλιτεχνών που προέρχονται από διαφορετικούς μουσικούς χώρους. «Μοναδικά υπέροχοι», λέει ένα άλλο σχόλιο.