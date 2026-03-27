Ποια ήταν η ρεμπέτισσα Ιωάννα Γεωργακοπούλου - Τα τραγούδια της

Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου ήταν μία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες ρεμπέτικου με σημαντικές συνεργασίες και πάνω από 200 τραγούδια στο ενεργητικό της.

Γεννημένη στον Πύργο Ηλείας το 1920, βρέθηκε από μικρή ηλικία στην Αθήνα και γρήγορα έδειξε την έδειξε την αγάπη και την κλίση της στο τραγούδι. Συμμετείχε στη χορωδία της ενορίας του Αγίου Παύλου, όπου την ανακάλυψε η τραγουδίστρια Αγγέλα Λυκιαρδοπούλου, μούσα του Αττίκ. Με τη βοήθεια του συνθέτη Γιάννη Βέλλα, ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι.

Θεωρείται η πρώτη γυναίκα που κυριάρχησε δισκογραφικά στο είδος, με καθαρό ρεπερτόριο, συνεργασίες με τους μεγαλύτερους δημιουργούς της εποχής καταγράφοντας πάνω από 230 τραγούδια, όλα σε δίσκους 78 στροφών. Όμως η συμβολή της δεν περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία.

Απο τα 18 της συνεργαζόταν με την Columbia, όπου συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Σημαντική είναι και η συνεργασία της με τον Γιώργο Μητσάκη και τον Μανώλη Χιώτη. Η συνεργασία της με τον Τσιτσάνη, τελείωσε το 1949, λόγω της αντικατάστασής της στο πάλκο του από τη Μαρίκα Νίνου.

Η πρωτοπόρος Ιωάννα Γεωργακοπούλου

Ήταν από τις πρώτες γυναίκες που διεκδικούν τα πνευματικά τους δικαιώματα και απαίτησαν να αναγράφονται και ως δημιουργοί - αντίθετα από τα δεδομένα της εποχής. Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της συνέχισε να διατηρεί ενεργούς τους πολλαπλούς κοινωνικούς της ρόλους και να διεκδικεί την ιστορία του ονόματός της και της καριέρα της μέχρι το τέλος.

Η απώλεια της κόρης της από καρκίνο ήταν το καθοριστικό γεγονός που επέδρασε στην υγεία και την ψυχολογία της. Λίγο μετά έφυγε από τη ζωή και η ίδια, μ’ ένα αίσθημα πληρότητας και με την επίγνωση ότι άφησε το χνάρι της στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η εφημερίδα Ριζοσπάστης, την ημέρα του θανάτου της αρκετά από τα τραγούδια της είναι δικές της συνθέσεις, όπως το τραγούδι που τη σημάδεψε «Ο τρελός Τσιγγάνος», σε μουσική και στίχους δικά της. Οπως είπε η ίδια, ο ήρωας του τραγουδιού ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αντάρτης του ΕΛΑΣ, ο οποίος εκτελέστηκε από τους ναζί. «Ηταν αληθινός ήρωας του τραγουδιού που έγραψα στα τέλη του 1943», είχε πει στον Πάνο Γεραμάνη για το βιβλίο του «Η ζωή μου ένα τραγούδι».