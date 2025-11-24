Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους θρυλικούς Three Days Grace

Οι Καναδοί, μια από τις υπερδυνάμεις του σύγχρονου alternative metal/rock, επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα, έτοιμοι να προσφέρουν ένα από τα πιο εκρηκτικά και συναισθηματικά φορτισμένα shows του ερχόμενου καλοκαιριού.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!



Οι Three Days Grace σχηματίστηκαν το 1997 ως μετεξέλιξη των Groundswell. Το 2003 κυκλοφορούν το ομώνυμο ντεμπούτο τους, το οποίο γνωρίζει άμεσα μεγάλη επιτυχία, κυρίως χάρη στο τεράστιο hit “I Hate Everything About You,” οδηγώντας τη μπάντα σε τρία χρόνια συνεχούς περιοδείας. Όταν επέστρεψαν στο στούντιο, αξιοποίησαν τις αντιφατικές εμπειρίες αυτής της περιόδου, καθώς και τις προσωπικές μάχες του τραγουδιστή τους Adam Gontier με τον εθισμό, για να δημιουργήσουν το “One-X” (2006), ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα άλμπουμ τους, που σφράγισε τον ήχο και τη θεματική τους ταυτότητα.



Η επιτυχία συνεχίστηκε με τα “Life Starts Now” (2009) και “Transit of Venus” (2012), όμως η – προσωρινή, όπως αποδείχθηκε – αποχώρηση του Gontier το 2013 και η προσθήκη του Matt Walst στη θέση του, σηματοδότησαν μια νέα δημιουργική περίοδο για τη μπάντα. Αυτή αποτυπώθηκε στα “Human” (2015), “Outsider” (2018) και “Explosions” (2022), κυκλοφορίες που ανέδειξαν την ικανότητά τους να εξελίσσονται διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτηριστικό, δυναμικό και βαθιά φορτισμένο ήχο τους.

Με τον Gontier να επιστρέφει το 2024 και τον Walst να παραμένει ως συν-τραγουδιστής, οι Three Days Grace κυκλοφόρησαν πριν λίγους μήνες το “Alienation”, ένα άλμπουμ που επιβεβαίωσε πως παραμένουν ένα από τα πλέον επιδραστικά ονόματα του alternative metal/rock. Τα τελευταία χρόνια, η μπάντα έχει προσελκύσει και ένα νέο, νεανικό κύμα οπαδών, χάρη στη διαχρονικότητα των θεμάτων της και την ακαταμάχητη ενέργεια των live εμφανίσεών της, αποδεικνύοντας ότι παραμένουν επίκαιροι και συναρπαστικοί για όλες τις γενιές.



Την Κυριακή 28 Ιουνίου, θα τους υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά για να τραγουδήσουμε παρέα ύμνους όπως τα "I Hate Everything About You", "Pain", "Animal I Have Become" και "Never Too Late".



Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 12:00, προς 50€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 100€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Three Days Grace & more TBA (28/6, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit & more TBA (15/6, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 20€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.





