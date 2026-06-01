Ρία Ελληνίδου - Ματούλα Ζαμάνη: Το ντουέτο - έκπληξη στη σκηνή που έχει κάνει χαμό

Η Ματούλα Ζαμάνη και η Ρία Ελληνίδου συναντήθηκαν επί σκηνής χθες Κυριακή (31/5) στο Kollines Sound Festival, το Μουσικό Φεστιβάλ που πραγματοποιείται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στις Κολλίνες Αρκαδίας, ξεσηκώνοντας θεατές και social media.

«Το φεγγάρι κάνει βόλτα», «Γιάννη μου, το μαντήλι σου» είναι μόνο μερικά από τα δημοτικά τραγούδια που είπαν η Ματούλα Ζαμάνη και η Ρία Ελληνίδου σε μια σύμπραξη - έκπληξη στη σκηνή με ένα μικρό απόσπασμα να ανεβαίνει στη σελίδα του φεστιβάλ στο TikTok και να γίνεται viral.

«Επικές καταστάσεις στο #KollinesSound» ανέφερε η λεζάντα με τους χρήστες του TikTok να μην κρύβουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια και να ζητάνε από τη Ρία Ελληνίδου να κυκλοφορήσει πάλι δημοτικά τραγούδια.

Μάλιστα, στη συνέχεια οι δύο τραγουδίστριες ανέβασαν και ένα κοινό βίντεο μέσα από το οποίο ενημέρωναν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο το κοινό για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (1/6), το οποίο αγαπήθηκε εξίσου από τους χρήστες του TikTok με τα views να παίρνουν «φωτιά».