Τεράστια ήταν η προσέλευση του κόσμου στη μεγάλη συναυλία του Βρετανού σταρ, Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams), που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα προς το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στο Καλλιμάρμαρο, Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ντυμένος σ' ένα αμιγώς κόκκινο σύνολο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα όλα τα χρόνια της τεράστιας μουσικής του πορείας: να δώσει ένα μοναδικό performance, που απόλαυσε το κοινό της Αθήνας -και όχι μόνο.

Μάλιστα, αρκετοί εκμεταλλεύτηκαν και την επέκταση των δρομολογίων στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και έτσι το Καλλιμάρμαρο, όπως αναμενόταν δεδομένου του μεγέθους του καλλιτέχνη, ήταν sold out.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς | Eurokinissi

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ήρθε στην Ελλάδα με μια δική του παραγωγή ενώ ο ίδιος, έφτασε από νωρίς στο χώρο, με γυαλιά και καπέλο, ένα κίτρινο καρό ζιπ κιλότ και μια κόκκινη ζακέτα, χαιρετώντας τους θαυμαστές του. Κρατούσε στο χέρι το κινητό του, απαθανατίζοντας και ο ίδιος τη στιγμή.

Το παρών έδωσαν και αρκετοί διάσημοι Έλληνες, με τους Νίκο Μουτσινά, Ζέτα Δούκα, Θοδωρή Μαραντίνη να ξεχωρίζουν.

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι πάσχει από «Σύνδρομο Τουρέτ»

Ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε πως πάσχει το σύνδροο «Τουρέτ», μιλώντας στο podcast «I’m ADHD! No You’re Not».

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), το σύνδρομο Τουρέτ χαρακτηρίζεται από ακούσιες, επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ήχους (τικ), τα οποία μπορεί να προκαλούνται από στρες, κόπωση ή έντονο συναίσθημα. Ωστόσο, ο τραγουδιστής δήλωσε ότι η δική του μορφή δεν εκδηλώνεται εξωτερικά.

Χαρακτηριστικά είπε στο podcast: «Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω σύνδρομο Τουρέτ, αλλά τα συμπτώματα δεν εκδηλώνονται.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, που βρίσκεται σε περιοδεία για την προώθηση του νέου του άλμπουμ Britpop, μίλησε και για τη μακροχρόνια μάχη του με την ψυχική υγεία, αποκαλύπτοντας πως, παρά την τεράστια επιτυχία του, δεν έχει σταματήσει να αισθάνεται φόβο και ανασφάλεια απέναντι στη σκηνή.

Όπως είπε, έχει αναπτύξει μια ικανότητα να «κρύβεται» πίσω από ένα προσωπείο αυτοπεποίθησης, παρά το γεγονός ότι συχνά βιώνει το ακριβώς αντίθετο.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως επί χρόνια οι περιοδείες τον τρόμαζαν, παρόλο που από το εξωτερικό φαίνεται γεμάτος αυτοπεποίθηση. Περιέγραψε πώς η επιτυχία των Take That και αργότερα η σόλο καριέρα του δεν κατάφεραν να γιατρέψουν τις εσωτερικές του δυσκολίες, αλλά αντίθετα τις ενέτειναν.

Ειδικά το αίσθημα ότι ακόμη και 80.000 θεατές δεν ήταν αρκετοί για να αλλάξει τη γνώμη που είχε για τον εαυτό του, παραμένει έντονο μέχρι και σήμερα.