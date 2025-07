Σάλος με την ανάρτηση του Προκόπη Δούκα: Χρεώνει «αμορφωσιά δεκαετιών»... στους Pink Floyd

Ο δημοσιογράφος Προκόπης Δούκας έκανε ένα σχόλιο για το θρυλικό άλμπουμ των Pink Floyd, το «The Wall», το οποίο σήκωσε αντιδράσεις χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα ο Προκόπης Δούκας ανήρτησε: «Το the Wall με τα αντιδραστικά “We don’t need no education” συνέβαλε τα μάλα στην αμορφωσιά των τελευταίων δεκαετιών».

Η ανάρτηση του Προκόπη Δούκα | X

Αυτή η ανάρτηση των 20 λέξεων, ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει αντιδράσεις στα social media. Άλλες που σχολίαζαν το post του Προκόπη Δούκα χιουμοριστικά, και άλλες που οι χρήστες ήταν εξοργισμένοι.

Σημειώνεται ότι μετά τον σάλο, ο Προκόπης Δούκας προχώρησε στη διαγραφή της ανάρτησης. Ωστόσο το «πάρτι» στο X συνεχίστηκε για τα καλά, με τις αναφορές στον Μουφλουζέλη, τον Καρβέλα, τον Πανταζή να ξεχωρίζουν.

Ο στίχος του Καρβέλα '"είμαι ρομπότ και τρώω μόνο αλουμίνιο " συνέβαλε στην αναπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Προκόπης Δούκας — Ρεπλικα (@yorgisAnyfantis) July 12, 2025

Να μας πει ο Προκόπης ο Δούκας γιατί ο Κεμαλ του Χατζηδάκι δεν αύξησε τις πωλήσεις της σοκολάτας Ντουμπάι — Ζάβαλος (@DerZavalos) July 12, 2025

Ο Προκόπης Δούκας ακούει μόνο Μουφλουζέλη και ξέρει πως ένα κι ένα κάνουν δύο και πως τα φωνήεντα είναι επτά... — Apostoli Zoupaniotis (@apostolosz) July 13, 2025

Pink Floyd: Ποιο ήταν το ιστορικό «The Wall»

Το The Wall είναι το ενδέκατο στούντιο άλμπουμ του αγγλικού ροκ συγκροτήματος Pink Floyd, το οποίο κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου 1979 από την Harvest/EMI και την Columbia/CBS Records.

Το τραγούδι που αποτέλεσε την «πέτρα του σκανδάλου», κατά το οποίο αναφέρεται ο Προκόπης Δούκας είναι το Another Brick in the Wall» με τον γνωστό σε όλους μας στίχο «We don't need no education». Ωστόσο, ο στίχος δεν αναφέρεται στην αποδόμηση της παιδείας και της εκπαίδευσης αλλά αντίθετα επικεντρώνεται στο πώς η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει μορφή και να μας καλλιεργεί. Η επαναλαμβανόμενη φράση another brick in the wall (άλλο ένα τούβλο στον τοίχο) τονίζει πώς τα άτομα υποβαθμίζονται στο ισχύον σύστημα.