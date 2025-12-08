Satyricon στο Floyd: Oι Νορβηγοί «βασιλιάδες» του black metal έρχονται στην Αθήνα

Oι ηγέτες της νορβηγικής black metal σκηνής έρχονται για να μας αποδείξουν πως, σχεδόν 35 χρόνια από το ξεκίνημά τους, παραμένουν ανελέητοι και μεγαλειώδεις!



Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Τετάρτη 10/12 στις 12:00, με πρώτη τιμή τα 34€, για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Πρωτοπόροι, ιδιοσυγκρασιακοί και μόνιμα «αιρετικοί», οι Satyricon οδήγησαν την ήδη ακμάζουσα black metal σκηνή των 90s σε νέους, ακόμη πιο σκοτεινούς και συναρπαστικούς δρόμους, με δίσκους που όρισαν το είδος, ενώ έγιναν και οι πρώτοι που υπέγραψαν σε πολυεθνική δισκογραφική.



Με τη μυθική τριπλέτα “Dark Medieval Times” (1993), “The Shadowthrone” (1994) και “Nemesis Divina” (1996) επέβαλαν το δικό τους μανιφέστο υπολογισμένης ψυχρότητας και δύναμης, με τη συνέχεια - με albums όπως τα “Rebel Extravaganza”, "Now, Diabolical" και "Deep Calleth Upon Deep" - να κάνει πράξη τα λόγια των δύο μόνιμων μελών τους, του frontman Satyr και του ντράμερ-θηρίου Frost: πως οι Satyricon αναζητούν με τόλμη νέα ηχητικά μονοπάτια, μένοντας πάντα πιστοί στον πυρήνα του black metal.

Με τη νέα δουλειά τους να αναμένεται μέσα στη νέα χρονιά, η τελευταία τους κυκλοφορία ήταν ο δίσκος "Satyricon & Munch" (2022), ένα project εμπνευσμένο από τα έργα του θρυλικού εικαστικού Edvard Munch, το οποίο συνόδευσε ηχητικά έκθεση στο διάσημο μουσείο.



Το φθινόπωρο του 2026 θα ξεκινήσει με μια βραδιά που θα τιμήσει όχι μόνο το black metal αλλά και τον σκληρό ήχο συνολικά, με τους Νορβηγούς βασιλιάδες να επαναφέρουν στη σκηνή ύμνους όπως τα “Mother North”, “Transcendental Requiem Of Slaves”, “The Pentagram Burns”, “Fuel For Hatred”, “K.I.N.G.”, ”Walk the Path of Sorrow”, ”Black Crow on a Tombstone”, σε ένα setlist που υπόσχεται καθαρτική ένταση και ατμόσφαιρα.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Spot Τεχνόπολης.