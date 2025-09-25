Τα μέλη της EBU θα ψηφίσουν για το μέλλον του Ισραήλ στην Eurovision

Με ψήφο των μελών Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), τον ερχόμενο Νοέμβριο, θα κριθεί η συμμετοχή του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, Eurovision 2026, που πραγματοποιείται φέτος στη Βιέννη μετά την περσινή νίκη της Αυστρίας.

Σε επιστολή που απέστειλε σήμερα η EBU στα μέλη της, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από την αυστριακή εφημερίδα Krone, επισημαίνεται μια «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» σχετικά με το θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ, μετά τις συζητήσεις που πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της EBU Petr Dvorak με τα μέλη-ραδιοτηλεοπτικούς φορείς τους τελευταίους δύο μήνες.

Eurovision: Τι αναφέρει η επιστολή της EBU

Μετά από αυτές τις συζητήσεις, η EBU «αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με τη συμμετοχή της KAN», αναφέρεται στην επιστολή.

Δεδομένου ότι «ποτέ στο παρελθόν δεν έχει αντιμετωπίσει μια τόσο διχαστική κατάσταση», συνεχίζει η επιστολή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της EBU «συμφώνησαν ότι το ζήτημα αυτό απαιτούσε μια ευρύτερη δημοκρατική βάση για τη λήψη απόφασης, στην οποία θα έπρεπε να έχουν λόγο όλα τα μέλη», προγραμματίζοντας μια τέτοια ψηφοφορία για τις αρχές Νοεμβρίου, πριν από την προθεσμία του Δεκεμβρίου για την απόφαση των χωρών σχετικά με τη συμμετοχή τους.

Σε απάντηση, ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan εξέδωσε δήλωση στην οποία εκφράζει «την ελπίδα ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα συνεχίσει να διατηρεί τον πολιτιστικό και απολιτικό χαρακτήρα του».

Σημειώνει ότι ο διαγωνισμός «αποτελεί σύμβολο ενότητας, αλληλεγγύης και συναδελφικότητας» και προειδοποιεί ότι η αποβολή του Ισραήλ από τον διαγωνισμό «θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Times of Israel