«Τι σημαίνει αυτό;» αναρωτήθηκαν οι χρήστες στα σχόλια μετά την αινιγματική ανάρτηση των Spice Girls, του θρυλικού γυναικείου συγκροτήματος, που άφησε να εννοηθεί ότι θα κάνει κάποιου είδους comeback.

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram και ενώ ήταν αρκετά λιτή, προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές: «10.09.2026 | 2pm BST»,γράφει.

Ωστόσο, το βίντεο που συνόδευε τη λεζάντα, προέδιδε σε ένα βαθμό τη σημασία της. Πρόκειται για ένα Instagram Reel, με το ορχηστρικό κομμάτι του πρώτου single του συγκροτήματος, «Wannabe», να ακούγεται ως μουσική υπόκρουση. Οι Spice Girls κυκλοφόρησαν το εμβληματικό ντεμπούτο single τους «Wannabe» πριν από 30 χρόνια, στις 8 Ιουλίου 1996. Το βίντεο φαίνεται να δείχνει τη Μεγάλη Σκάλα (Grand Staircase) του St. Pancras Renaissance Hotel, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο του «Wannabe».

View this post on Instagram Πάνω στη σκάλα φαίνεται μια πρώτη σελίδα εφημερίδας, η οποία γράφει: «The Stage and on television». Στη συνέχεια, το βίντεο εστιάζει σε ένα σημείο της εφημερίδας, όπου αναγράφεται: «Είσαι φαν των spice girls με την ικανότητα να τραγουδάς και να χορεύεις; είσαι superfan, συλλέκτης ή λάτρης της μουσικής;».