«Τι σημαίνει αυτό;» αναρωτήθηκαν οι χρήστες στα σχόλια μετά την αινιγματική ανάρτηση των Spice Girls, του θρυλικού γυναικείου συγκροτήματος, που άφησε να εννοηθεί ότι θα κάνει κάποιου είδους comeback.
Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram και ενώ ήταν αρκετά λιτή, προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές: «10.09.2026 | 2pm BST»,γράφει.
Ωστόσο, το βίντεο που συνόδευε τη λεζάντα, προέδιδε σε ένα βαθμό τη σημασία της. Πρόκειται για ένα Instagram Reel, με το ορχηστρικό κομμάτι του πρώτου single του συγκροτήματος, «Wannabe», να ακούγεται ως μουσική υπόκρουση. Οι Spice Girls κυκλοφόρησαν το εμβληματικό ντεμπούτο single τους «Wannabe» πριν από 30 χρόνια, στις 8 Ιουλίου 1996. Το βίντεο φαίνεται να δείχνει τη Μεγάλη Σκάλα (Grand Staircase) του St. Pancras Renaissance Hotel, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο του «Wannabe».
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