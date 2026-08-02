Θεοί διασκευάσαν System of a Down με μπουζούκι και τζουρά

Μπορείς να είσαι μέταλ, ακόμα κι αν παίζεις μπουζούκι/τζουρά/μπαγλαμά. Δεν έχουν τόσο σημασία οι ηλεκτρικές κιθάρες όσο η στάση ζωής, όσο η δυνατότητα του να μπορείς να διηγηθείς μια ιστορία με τα δικά σου εργαλεία. Αυτό πρέπει να σκέφτηκαν και οι δύο φίλοι που είναι πίσω από το οργανοπωλείο/οργανοποιείο Μουσικά Οργανα Σαμουελιάν, ο Σαμ και ο Ζορίκ. Η διασκευή τους στο "Αerials" των System of a Down, το αποδεικνύει περίτρανα.

Και δεν ήταν μόνο αυτό

Πρόσφατα το ντουέτο διασκεύασε και το θρυλικό χιτ "Feel Good Inc̣" των Gorillaz. Είναι λίγο καλύτερο από το όριτζιναλ; Πολύ πιθανόν!