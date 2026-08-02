Μενού

Θεοί διασκευάσαν System of a Down με μπουζούκι και τζουρά

"Aerials¨, ο ύμνος των System of a Down, από δύο δεξιοτέχνες λαϊκών οργάνων.

Γιάννης Δημητρέλλος
Γιάννης Δημητρέλλος
system-of-a-down
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μπορείς να είσαι μέταλ, ακόμα κι αν παίζεις μπουζούκι/τζουρά/μπαγλαμά. Δεν έχουν τόσο σημασία οι ηλεκτρικές κιθάρες όσο η στάση ζωής, όσο η δυνατότητα του να μπορείς να διηγηθείς μια ιστορία με τα δικά σου εργαλεία. Αυτό πρέπει να σκέφτηκαν και οι δύο φίλοι που είναι πίσω από το οργανοπωλείο/οργανοποιείο Μουσικά Οργανα Σαμουελιάν, ο Σαμ και ο Ζορίκ.  Η διασκευή τους στο "Αerials" των System of a Down, το αποδεικνύει περίτρανα.

Και δεν ήταν μόνο αυτό

Πρόσφατα το ντουέτο διασκεύασε και το θρυλικό χιτ "Feel Good Inc̣" των Gorillaz. Είναι λίγο καλύτερο από το όριτζιναλ; Πολύ πιθανόν!

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΜΟΥΣΙΚΗ