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Θοδωρής Φέρρης: Τραγουδάει τον «Απρίλη» του Θεοδωράκη και ετοιμάζει μεγάλη μουσική έκπληξη

Ο Θοδωρής Φέρρης ανήρτησε βίντεο από πρόβες να τραγουδάει τον «Απρίλη» του Μίκη Θεοδωράκη και ετοιμάζει μεγάλη μουσική έκπληξη.

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Θοδωρής Φέρρης
Θοδωρής Φέρρης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Ο Θοδωρής Φέρρης ετοιμάζει μια μεγάλη μουσική έκπληξη, καθώς θα είναι ο κεντρικός ερμηνευτής σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη.

Μέσα από τα social media, μοιράστηκε ένα βίντεο από τις πρόβες, στο οποίο ερμηνεύει τον «Απρίλη», ένα από τα θρυλικά τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης και πρώτος ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης, που όλο το καλοκαίρι «σάρωσε» με την περιοδεία του ανά την Ελλάδα κάνοντας διαδοχικά sold outs, θα ερμηνεύσει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Λυκαβηττού, μερικά από τα πιο γνωστά έργα του Μίκη Θεοδωράκη που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική.

Εισιτήρια εδώ

Στη συναυλία, μια παραγωγή της Panik Live Productions, συμμετέχουν η Klavdia, ο Άγγελος Θεοδωράκης και η Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης.

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