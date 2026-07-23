Τους ξάφνιασε όλους η Μποφίλιου: Έδωσε το μικρόφωνο σε παπά και τραγούδησαν μαζί σε συναυλία της

Τον γύρο των social media κάνει το βίντεο από συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου, η οποία έκανε κάτι που δεν περίμενε κανείς ότι θα το έβλεπε.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η τραγουδίστρια πλησιάζει έναν ιερέα που βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό, του δίνει το μικρόφωνο και οι δυο τους τραγουδούν μαζί το κομμάτι «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».
Σε ένα σημείο, η τραγουδίστρια ακούγεται να του λέει «ωραίος, ωραίος», ενώ εκείνος της φίλησε το χέρι.
Τα σχόλια στην δημοσίευση ήταν θετικά, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για μια «πολύ όμορφη στιγμή».
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