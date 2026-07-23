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Τους ξάφνιασε όλους η Μποφίλιου: Έδωσε το μικρόφωνο σε παπά και τραγούδησαν μαζί σε συναυλία της

Ένα απρόσμενο ντουέτο έκανε τον γύρο των social media. H Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδάει το με έναν παπά το κομμάτι «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».

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Νατάσσα Μποφίλιου | Tik Tok/alejandro_pap_
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Τον γύρο των social media κάνει το βίντεο από συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου, η οποία έκανε κάτι που δεν περίμενε κανείς ότι θα το έβλεπε.

@alejandro_pap_ Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει #mpofiliou #foryou #fy #fpyシ #fpy ♬ πρωτότυπος ήχος - Αλέξανδρος Παπανικολάου

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, η τραγουδίστρια πλησιάζει έναν ιερέα που βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό, του δίνει το μικρόφωνο και οι δυο τους τραγουδούν μαζί το κομμάτι «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».

Σε ένα σημείο, η τραγουδίστρια ακούγεται να του λέει «ωραίος, ωραίος», ενώ εκείνος της φίλησε το χέρι.

Τα σχόλια στην δημοσίευση ήταν θετικά, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για μια «πολύ όμορφη στιγμή».

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