Το τραγούδι που εκτοξεύτηκε στην κορυφή των charts μετά από μισό αιώνα λόγω του φινάλε του Stranger Τhings

Είτε ικανοποίησε τους φαν, είτε όχι, το φινάλε του Stranger Things, η σειρά αποτέλεσε ένα παγκόσμιο φαινόμενο και πλασαρίστηκε στην κορυφή των προβολών του Netflix με κάθε νέα της σεζόν από το 2016 αποκτώντας τηλεθεατές όλων των ηλικιών.

Ανάμεσα στις αξιοσημείωτες επιτυχίες της είναι και πως η απήχησή της οδήγησε πολλά από τα τραγούδια των 80s που χρησιμοποιήθηκαν ως soundtrack να έρθουν ξανά στο προσκήνιο, συστήνοντάς τα στη νεότερη γενιά.

Ξεχωριστή μνεία για το τραγούδι που επιλέχθηκε τίτλους τέλους του φινάλε του Stranger Things που ανέβηκε στην πλατφόρμα στις 31 Δεκεμβρίου, το Heroes του Ντέιβιντ Μπόουι.

Στην κορυφή των charts το Heroes του Bowie μετά από μισό αιώνα

Το εμβληματικό κομμάτι του 1977, που προέρχεται από το 12ο άλμπουμ του Μπόουι με τον ίδιο τίτλο, ακούστηκε στη σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix και εκτοξεύτηκε στα charts μετά από μισό αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Rolling Stone, σημείωσε αύξηση σχεδόν 500% στις πλατφόρμες streaming. Κατά μέσο όρο, το τραγούδι του 1977 συγκέντρωνε περίπου 94.000 ψηφιακές αναπαραγωγές καθημερινά τους τελευταίους πέντε μήνες.

Ωστόσο, μετά την Πρωτοχρονιά — όταν το κομμάτι χρησιμοποιήθηκε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς στο Netflix — κατέγραψε περίπου 342.000 αναπαραγωγές την 1η Ιανουαρίου, 456.000 την 2α Ιανουαρίου και 470.000 την 3η Ιανουαρίου, σημειώνοντας αύξηση περίπου 3,6 έως 5 φορές σε σχέση με τον καθημερινό μέσο όρο του τις ημέρες που ακολούθησαν το φινάλε.

Σε προηγούμενες σεζόν, η σειρά είχε χρησιμοποιήσει μια διασκευασμένη εκδοχή του «Heroes», ερμηνευμένη από τον Πίτερ Γκάμπριελ, γεγονός που καθιστά τη χρήση της αυθεντικής ηχογράφησης του Μπόουι στο φινάλε μια συνειδητή αναφορά στο παρελθόν.

Σε συνέντευξή τους στο Tudum του Netflix, οι δημιουργοί του «Stranger Things», Ματ και Ρος Ντάφερ, αποκάλυψαν ότι η ιδέα να χρησιμοποιηθεί η εκδοχή του Μπόουι προήλθε από τον ηθοποιό Τζο Κίρι.

«Μόλις το είπε ο Τζο, καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν το σωστό τραγούδι για να κλείσει η σειρά, γιατί, κατά κάποιον τρόπο, αποτελεί έναν ύμνο για το Stranger Things. Το να χρησιμοποιήσουμε την αυθεντική εκδοχή του Μπόουι απλώς έμοιαζε το πιο ταιριαστό φινάλε».