Το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που κυκλοφόρησε κλειδωμένο με λουκέτο

Eίμαστε στο 1997 και ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη καταφέρει να σημειώσει την πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Ο δίσκος «Μου Λείπεις» έχει γίνει πλατινιένιος, πουλώντας 43.000 αντίτυπα (!) και έχει βγάλει ένα σωρό μεγάλες επιτυχίες όπως το ομότιτλο, το «Φεύγω Για Μένα», το «Τελειώσαμε Εδώ». Εκείνη η χρονιά έχει μπει ήδη πάρα πολύ δυναμικά, με το δίδυμο Νίκος Τερζής - Πάνος Φαλάρας να του γράφει το θρυλικό πια, χασαποσέρβικο «Ανήκω Σε Μένα», ενώ έχει διασκευάσει και το «Με Λένε Γιώργο» του Γιώργου Χατζηνάσιου.

Και ξαφνικά προκύπτει «Λουκέτο»

To «Λουκέτο» σε στίχους Πάνου Φαλάρα και μουσική Νίκου Τερζή είναι ένα «σπιντάτο» λαϊκοπόπ κομμάτι, με στίχους που κόβουν σαν ξυράφι («η αγάπη σου είναι σαν το δίχτυ της αράχνης και ανήκω σε μένα, περιθώρια μη ψάχνεις») και με μια ερμηνεία από τον «Μαζώ» που απογειώνει το αποτέλεσμα.

Είμαστε όμως στα 90ς και τα cd single είναι σημαντικό κομμάτι της μουσικής βιομηχανίας. Το συγκεκριμένο, από την προώθηση του και μόνο, είναι ευφυές. Δίνεται ένα κουτί μεταλλικό (με λουκέτο, προφανώς) στις εταιρείες των media, μαζί με μια σημείωση πως τρείς μέρες μετά, θα λάβουν μέρος και το κλειδί για να το ξεκλειδώσουν.

Σε μια από τις πρώτες εκπομπές του MAD, οι παρουσιαστές, με καλεσμένο τον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη, το ξεκλείδωσαν live!

O Πάρης Γκαγκαδέλης και η Μάντυ Λάμπου προσπαθούν να ξεκλειδώσουν το «Λουκέτο» του Μαζωνάκη!

Το βίντεοκλιπ

Στον χώρο που σήμερα είναι ο Πολυχώρος Λιπάσματα στη Δραπετσώνα, ο Μαζωνάκης σε ρόλου που θυμίζει Τζέισον Μπορν ή ίσως και Τζέιμς Μποντ καταδιώκεται από κάποιους άγνωστους που οπλοφορούν, ενώ υπάρχει και μια όμορφη, μοιραία γυναίκα και ένα φινάλε - έκπληξη. Το βίντεοκλιπ του Βαγγέλη Καλαϊτζή είναι η καλύτερη απόδειξη πως στο δεύτερο μισό των 90s υπήρξε στην Ελλάδα μια μικρή μουσική βιομηχανία, ενάς χώρος που υπήρχαν τα περιθώρια (και τα «τρελά» μυαλά) για να υλοποιήθουν έξυπνες ιδέες.

Τι ακολούθησε

Ο δίσκος «Παιδί της Νύχτας» κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες αργότερα και η ώθηση που πήρε από το «Λουκέτο» ήταν ιδανική. Με κομμάτια όπως το «Εδώ» και το ομότιτλο, πούλησε 50.000 και έγινε πλατινένιος. Ο δίσκος μουσικά κοιτούσε και στο λαϊκό, αλλά και στο μοντέρνο ποπ, πιστός στο πνεύμα της εποχής, αν και δεν έμοιαζε με κανέναν λαϊκοπόπ δίσκο, όπως αυτούς που έβγαζαν ο Χρήστος Αντωνιάδης, ο Λάμπης Λιβιεράτος, ο Δημήτρης Κόκοτας και άλλοι. Ως προς το οπτικό του μέρος, ήταν πολλά μίλια μακριά, αν κρίνουμε και από το επικό βίντεοκλιπ «Εδώ», αυτή την απόκοσμη - κάτι σαν VR- performance, που δεν γίνεται να μην σου μείνει χαραγμένη στη μνήμη.

Fun fact: Το «Ανήκω σε Μένα» δεν συμπεριλήφθηκε στο δίσκο «Παιδί της Νύχτας». Έκανε πάντως, τη δική του, μοναχική καριέρα.