Υπό αστυνομική έρευνα ο ράπερ PSY του Gangnam Style: Γιατί κατηγορείται

Υπό αστυνομική έρευνα βρίσκεται στη Νότια Κορέα ο σούπερ σταρ της K-POP, PSY, ο οποίος έγραψε μεταξύ άλλων το Gangnam Style, καθώς φέρεται πως αγόρασε παράνομα ισχυρά συνταγογραφούμενα χάπια μέσω πληρεξουσίου.

Η αστυνομία στη Σεούλ συνέλαβε τον 47χρονο τραγουδιστή, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Park Jae-sang, και έναν γιατρό πανεπιστημιακού νοσοκομείου ως ύποπτους για παραβίαση του Νόμου περί Ιατρικών Υπηρεσιών της Νότιας Κορέας.

PSY: Γιατί κατηγορείται

Οι Αρχές ισχυρίζονται ότι ο σταρ που έγραψε, όπως ειπώθηκε, το Gangnam Style λάμβανε συνταγές για ψυχοτρόπα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των Xanax και Stilnox, χωρίς τις απαιτούμενες προσωπικές διαβουλεύσεις.

Υποστηρίζεται επίσης ότι είχε ζητήσει από τον μάνατζέρ του και άλλους να τα παραλάβουν -για λογαριασμό του- από το 2022 μέχρι πρόσφατα.

Η αστυνομία φέρεται να αποκάλυψε τη συμφωνία μετά από μια πληροφορία και μάλιστα έκανε έφοδο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο για να κατασχέσει ιατρικά αρχεία, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στη σύλληψη του μουσικού αστέρα.

Το πρακτορείο P Nation, που εκπροσωπεί τον PSY, παραδέχτηκε τις πράξεις του, αναφέροντας ότι πρόκειται περί «λάθους και παράλειψης» να παραλάβει το φάρμακο ένα τρίτο άτομο, αναφέρει το Gulf News.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο τραγουδιστής πάλευε εδώ και καιρό με διαταραχές ύπνου και έπαιρνε χάπια μόνο σύμφωνα με τη συνταγή του γιατρού του.

Ενώ τονίζει ότι «δεν υπήρχε συνταγογράφηση με πληρεξούσιο», το πρακτορείο αναγνώρισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τρίτα άτομα είχαν παραλάβει τα φάρμακα - και ζήτησε συγγνώμη για το λάθος. «Ζητούμε για άλλη μια φορά συγγνώμη που προκαλέσαμε ανησυχία», ανέφερε η εταιρεία.

Με πληροφορίες από Sun