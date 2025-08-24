Μπόλιγουντ, παιδικά και Mr Beast: Τα κανάλια με τους περισσότερους συνδρομητές στο YouTube

Αν ταξίδευε με χρονοκάψουλα από το 1995 στο Σήμερα ένας μέσος άνθρωπος, που είχε γνωρίσει μόνο την αναλογική τηλεόραση με τα «χιόνια» και έβλεπε ξαφνικά το YouTube, πώς θα μπορούσαμε να του το περιγράψουμε;

Ίσως ως μια τηλεόραση παγκόσμιας εμβέλειας, που εκπέμπει μόνο μέσω ίντερνετ, μια τηλεόραση που μπορείς να δεις τα πάντα, από απλούς ανθρώπους να stream-άρουν την καθημερινότητα τους λεπτό προς λεπτό, μέχρι ολόκληρες ταινίες, μέχρι παράξενες «προκλήσεις» μιας πολύ διάσημης ιντερνετικής περσόνας ή τα καλύτερα προϊόντα της βιομηχανίας του Χόλιγουντ της Ινδίας. Άπειρες επιλογές, το ακριβώς αντίθετο της εποχής της μονοκουλτούρας των '90s, όταν όλοι οι τηλεθεατές ήταν συντονισμένοι σε ένα και μοναδικό τηλε-θέαμα.

Αν τολμούσαν να το χάσουν, θα έπρεπε να περιμένουν τις επαναλήψεις. Μόνο σαν κωμικός εφιάλτης ακούγεται κάτι τέτοιο, για τα παιδιά που έβγαλαν το σεμεδάκι από την αναλογική τηλεόραση και το φόρεσαν στο pc που έπαιζε YouTube.

Παρακάτω θα δούμε μια λίστα με τα πιο δημοφιλή κανάλια του YouTube παγκοσμίως. Εσείς ποιο ή ποια απ' όλα αυτά παρακολουθείτε; Η απάντηση «βλέπω μόνο trap βίντεο κλιπ» ή «βλέπω μόνο επαναλήψεις Δύο Ξένοι» είναι απόλυτα δεκτή.

1. Mr Beast, 415 εκατομμύρια συνδρομητές

Τι είναι: Τεραστίων διαστάσεων brand, ίσως ο καλύτερος «μάστορας» στο να τραβάει την προσοχή του κοινού από ένα thumbnail ή έναν τίτλο. Μπορεί να προσφέρει νερό σε μια κοινότητα που δεν έχει πρόσβαση, να κοντράρει τον Νεϊμάρ στο γήπεδο, να βγει ραντεβού με ένα κορίτσι στο διάστημα. Μπορεί να κάνει ό,τι μπορείς να φανταστείς για να τραβήξει την προσοχή σου.

2. T-Series, 300 εκατομμύρια συνδρομητές

Τι είναι: Ένα τεράστιο αρχείο από μουσικές και κινηματογραφικές κυκλοφορίες του Μπόλιγουντ. Αν είστε φαν, τίποτα δεν θα σας φανεί καινούριο.

3. Cocomelon Nursery Rhymes, 195 εκατομμύρια συνδρομητές

Τι είναι: «Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 520 κιλά». Αδικία που δεν βρίσκεται εδώ μέσα το mega βρεφικό χιτ του Φοίβου Δεληβοριά, ανάμεσα στα πιο δημοφιλή νανουρίσματα, στις ασκήσεις με χρώματα και γράμματα και αριθμούς και σε τόσα άλλα.

4. YouTube Movies, 190 εκατομμύρια συνδρομητές

Τι είναι: Εδώ στριμάρεις, ή αν είσαι '90s ψυχή, νοικιάζεις ταινίες, ή επίσης, μπορείς να δεις και ορισμένες ταινίες δωρεάν.

5. SET India, 185 εκατομμύρια συνδρομητές

Τι είναι: Κι άλλη Ινδία. Πρόκειται για ινδικό κανάλι που προωθεί περιεχόμενο μυθοπλασίας της Sony Entertainment Television.

6. Vlad and Niki, 142 εκατομμύρια συνδρομητές

Τι είναι: Μην είναι το YouTube ο παράδεισος των νηπίων ανά τον κόσμο; Εδώ έχουμε τον Βλαντ και τη Νίκι, δύο αδελφάκια που ζουν περιπέτειες με διδακτικό χαρακτήρα.

7. Kids Diana Show, 135 εκατομμύρια συνδρομητές

Τι είναι: Κι άλλες ιστορίες, παιχνίδια και δραστηριότητες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Λείπουν τα «Ζουζούνια» και η καμήλα, αυτή η όμορφη που μασάει φύλλα, αλλά ΟΚ, δεν κρατάμε κακία.

8. Like Nastya, 129 εκατομμύρια συνδρομητές

Tι είναι: Ό,τι είπαμε και παραπάνω: οικογενειακού, εκπαιδευτικού χαρακτήρα σελίδα.

9. Stokes Twins, 128 εκατομμύρια συνδρομητές

Τι είναι: Δίδυμοι έφηβοι που σκαρώνουν πλάκες, κωμικές καταστάσεις και vlogs με πανάκριβη, σχεδόν κινηματογραφική παραγωγή.

10. Music, 124 εκατομμύρια συνδρομητές

Τι είναι: Στην ίδια λογική με το επίσημο κινηματογραφικό κανάλι του YouTube, αν και πλέον ανεβάζει κυρίως posts και καθόλου video.