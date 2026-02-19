Ο κορυφαίος δημιουργός της ελληνικής ροκ σκηνής Γιάννης Αγγελάκας, επιστρέφει στη Στέγη με μια νέα παράσταση-εμπειρία. Μια ηλεκτρισμένη ωδή στον πρίγκιπα που κάποτε όλοι αγαπήσαμε, σε σκηνοθετική επιμέλεια του βραβευμένου δημιουργού των Μαγνητικών πεδίων, Γιώργου Γούση.

Μετά τη Νέκυια το 2023, ο Γιάννης Αγγελάκας καταλαμβάνει και πάλι την Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα: Όταν πατήσεις στη γη, έχεις πια μεγαλώσει που τον στοιχειώνει από την εφηβεία του, όταν πρωτοανακάλυψε το έργο του Σαιντ-Εξυπερύ.

Ένα βιβλίο που κράτησε στη βιβλιοθήκη του με το εξώφυλλο στραμμένο πάντα προς τα έξω. Για να θυμάται. Για να μην ξεχνά πως «όλοι οι μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά… αλλά λίγοι το θυμούνται». Ή, όπως λέει ο ίδιος: «Ένας κόσμος εκτοπισμένος από την παιδικότητά του είναι άψυχος, τρομακτικός και δυσοίωνος».

Σαν ένα μπλουζ, έναν μακρύ παλμό –κάποτε μελαγχολικό και άλλοτε δοξαστικό– που αποτίνει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο και στον δικό του εμβληματικό δίσκο, Τα Μπλουζ του Πρίγκηπα, φαντάστηκε ο Αγγελάκας τη σκηνική εκδοχή στο διάσημο βιβλίο του 1943. Σαν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από λόγια, μουσικές και τραγούδια που διαπερνούν τη ψυχή και το σώμα, τους επί γης πολέμους και τα διαπλανητικά ταξίδια, τον Πιλότο και τον Μικρό Πρίγκιπα, τους μουσικούς και ερμηνευτές που βρίσκονται πάνω στη σκηνή και το κοινό.

Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα, σε μετάφραση του Στρατή Τσίρκα, φτιάχνει τον δικό του αστερισμό μέσα από τη σύλληψη, τη μουσική σύνθεση και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιάννη Αγγελάκα, με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Γούση να τη βάζει σε σκηνική τροχιά· η ελεύθερη διασκευή και οι πρωτότυποι στίχοι των Αγγελάκα και Θεοδώρας Καπράλου και η δραματουργική επεξεργασία των Γούση και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου συντονίζονται με την ενορχήστρωση των Αγγελάκα και Coti K· τα σκηνικά του Λουκά Μπάκα, οι φωτισμοί της Ελίζας Αλεξανδροπούλου, το animation direction του Αριστοτέλη Μαραγκού και η επιμέλεια κίνησης της Αλεξάνδρας Καζάζου υφαίνουν τον εικαστικό και σωματικό κόσμο του έργου.

Με τον ίδιο τον Αγγελάκα πρωταγωνιστή και συναφηγητές τη Νάντια Μπαϊμπά, την Ειρήνη Μπούνταλη και τον Νικόλα Παπούλια, ζωντανή μουσική επί σκηνής από τους Coti K., Νίκο Γιούσεφ, Περικλή Τσουκαλά και Κωνσταντίνο Ζάμπο και με τον βραβευμένο δημιουργό των Μαγνητικών πεδίων Γιώργο Γούση στη σκηνοθετική επιμέλεια, η σκηνή γίνεται σύμπαν, φτιαγμένο από λόγια και σκέψεις που αστραποβολούν φως σε μια παράσταση-κατάφαση στη ζωή, την αγάπη, τη φιλία. Γιατί όλοι πια ξέρουμε:

«Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια».

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου στις 17:00.