Ο «κανόνας του μικρού πέους»: Γιατί ο Trump δεν μπορεί να κάνει μήνυση στο South Park

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αρκετά εύκολος στόχος για σάτιρα. Αν μη τι άλλο, δίνει αρκετό υλικό. Στο πρώτο επεισόδιο για την τηλεοπτική σεζόν, οι δημιουργοί του South Park τον «σούβλισαν» κυριολεκτικά χωρίς κανένα έλεος.

Χωρίς να διστάσουν να τον κατονομάσουν κανονικά, βάζοντας ακόμη και το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου στην καρικατούρα που έφτιαξαν, έδειξαν στο κοινό τι πραγματικά σημαίνει η λέξη σάτιρα. Και κέρδισαν την ανάλογη αποθέωση. Δικαιολογημένα.

Στο επεισόδιο με τίτλο «Sermon on the Mount» (Επί του Όρους Ομιλία στα ελληνικά) δείχνουν τον Τραμπ να πλαγιάζει στο ίδιο κρεβάτι με τον Σατανά ενώ προσπαθεί να τον…ξελογιάσει για να κάνουν σεξ. Βγάζει το παντελόνι του και βλέπουμε πως οι συγγραφείς της σειράς, του χάρισαν ένα μικρό πέος.

Ο Σατανάς, έξαλλος και απογοητεύμενος, λέει πως δεν βλέπει τίποτα γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Ακόμη πιο έξαλλος ο Τραμπ, φεύγει από το κρεβάτι λέγοντας πως θα του κάνει μήνυση, μια αγαπημένη δραστηριότητα του προέδρου των ΗΠΑ στην οποία επιδίδεται εδώ και αρκετά χρόνια.

Σε κάποιους, μπορεί να φαίνεται ρηχό, αλλά για τον άνθρωπο που έχει ταυτιστεί με την τοξική ματσίλα, είναι μάλλον αυτό ακριβώς που του χρειάζεται. Πέρα από την σάτιρα όμως, αυτή η…συγγραφική επιλογή λειτουργεί και με έναν άλλο τρόπο.

Τι λέει αυτός ο κανόνας;

Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας που λέει πως όταν κάποιος κωμικός θέλει να αποτυπώσει ένα υπαρκτό πρόσωπο και να το σατιρίσει, θα το κάνει δίνοντάς του ένα μικρό πέος (όπως έγινε εδώ). Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο κινηθεί νομικά και κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, θα παραδεχτεί έμμεσα πως η σατιρική του αποτύπωση είναι αληθινή. Σε όλες της τις λεπτομέρειες! Για να αποφύγει έτσι αυτή την παραδοχή, δεν θα κάνει μήνυση και όλα καλά.

Ορισμένοι νομικοί πάντως, υποστηρίζουν πως αυτό το τερτίπι δεν είναι ικανό να προστατεύσει τους δημιουργούς του South Park. Το αν ο Τραμπ θα σηκώσει το γάντι, μένει να το δούμε.

Προσοχή πάντως με αυτά τα αστειάκια γιατί δεν ξέρω αν στην Ελλάδα, ισχύουν τέτοια τεχνάσματα…