Ο Μάνος Ιωαννίδης φιλοτέχνησε το πρώτο pop art σχολείο στην Ελλάδα

Ο Μάνος Ιωαννίδης, σε μία πράξη κοινωνικής προσφοράς, έπειτα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Καλλιθέας, κ. Ασκούνη, ικανοποίησε το πάγιο αίτημα για αισθητική αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, και φιλοτέχνησε το κτίριο εξωτερικά αναδεικνύοντας την αξία της τέχνης ως αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία του στη ζωγραφική και την αδυναμία του στην pop art τέχνη, ο «Ζωγράφος των χρωμάτων» όπως έχει χαρακτηριστεί, δημιούργησε μία νέα, εμπνευσμένη όψη με αισιόδοξη χρωματική παλέτα και φαντασία, στοιχεία απαραίτητα για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μικρών μαθητών. Το σχολικό κτίριο μετατράπηκε σε έναν μεγάλο καμβά που αγκαλιάζει τη γνώση και γεννά την ελπίδα τόσο σε όσους βρίσκονται κάθε μέρα εντός του σχολείου αλλά και σε εκείνους που απλά διασχίζουν δύο από τις πιο γνωστές οδούς στον Δήμο Καλλιθέας (Σκρά & Δημοσθένους).

Η νέα πρωτοβουλία του Μάνου Ιωαννίδη με τον Δήμο Καλλιθέας, ακολούθησε της επιτυχημένες παρουσίασης της έκθεσής του, Faces & Bodies, στο Μουσείο «Σοφία Λασκαρίδου» - Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το επόμενο ραντεβού για τον διεθνώς βραβευμένο καλλιτέχνη είναι στην έκθεσή του Je t’aime στη Λάρισα και την Δημοτική Πινακοθήκη - Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα από τις 11 Νοεμβρίου έως και τις 15 Δεκεμβρίου.