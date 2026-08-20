Πέθανε ο Στάθης Παρχαρίδης - Το ποντιακό τραγούδι αποχαιρετά μια ξεχωριστή μορφή

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο μουσικός της ποντιακής μουσικής και παράδοσης Στάθης Παρχαρίδης. Ο τραγουδιστής άφησε πίσω του μια πολυετή καλλιτεχνική διαδρομή, αφιερωμένη στο ποντιακό τραγούδι, τη λύρα και τη διατήρηση της μουσικής κληρονομιάς των Ποντίων.

Η πορεία του συνδέθηκε όχι μόνο με τις μεγάλες ποντιακές μουσικές σκηνές, αλλά και με τη διδασκαλία, τη χορωδιακή δράση και την προσπάθεια να μεταλαμπαδεύσει την ποντιακή παράδοση στις νεότερες γενιές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς.

Ποιος ήταν ο Στάθης Παρχαρίδης

Γεννημένος στις 2 Απριλίου 1967 στην Κοζάνη, ο Στάθης Παρχαρίδης υπήρξε σύμφωνα με το Pontianlyrics.gr μία από τις σημαντικότερες μορφές της ποντιακής μουσικής και παράδοσης. Με καταγωγή από το Πρωτοχώρι και τα Αλωνάκια Κοζάνης, δύο κατεξοχήν ποντιακά προσφυγικά χωριά, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ποντιακή παράδοση αποτελούσε ζωντανό βίωμα και καθημερινή πραγματικότητα, στοιχείο που επηρέασε καθοριστικά τη μετέπειτα πορεία του. Έλκει την καταγωγή του από την ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας και συγκεκριμένα από την περιοχή Καπίκιοϊ της Ματσούκας.

Η σχέση του με την ποντιακή μουσική είχε βαθιές οικογενειακές ρίζες. Η μουσική παράδοση ξεκινά ήδη από τον παππού του, Ευστάθιο Παρχαρίδη (Γραντζά), περνά στον πατέρα του, Αναστάσιο Παρχαρίδη, και στον αδελφό του τελευταίου, Χρήστο Παρχαρίδη (Τσαφέτα). Ο ίδιος ασχολήθηκε αρχικά με την ποντιακή λύρα ως αυτοδίδακτος. Στη συνέχεια, μαζί με τον αδελφό του Αλέξη Παρχαρίδη, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο ποντιακό παραδοσιακό τραγούδι.

Κατατασσόμενος σταδιακά στα πρώτα ονόματα της γενιάς του, εδραίωσε την παρουσία του και μέσα από την προσωπική του δισκογραφία. Σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία VASIPAP ηχογράφησε τα CD «Το γεσιρόπον», «Μια βραδιά με τον Στάθη Παρχαρίδη» και «Το φεγγιτοβέρ’», ενώ παράλληλα συμμετείχε σε δισκογραφικές δουλειές πολλών συναδέλφων του. Η δισκογραφική του παρουσία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συμμετοχές σε παραγωγές όπως «Σην πλατείαν χορεύ’νε», «Κωφά ας έσαν τ’ ωτία μ’» και «Του στουδίτε τα μουράτι͜α».

Η καλλιτεχνική του διαδρομή συνδέθηκε με όλα τα μεγάλα ποντιακά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων τα «Κορτσόπον», «Λεμόνα», «Δυτικό Μέγαρο», «Μίθριο», «Αυλαία», «Παρακάθ’» και «Ζιλ». Παράλληλα, συμμετείχε σε ποντιακές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ πραγματοποίησε εμφανίσεις και στο εξωτερικό, στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία. Συμμετείχε επίσης σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, συμβάλλοντας μέσα από την παρουσία του στη διάδοση και προβολή της ποντιακής μουσικής και παράδοσης.

Η προσφορά του στην ποντιακή παράδοση δεν περιορίστηκε στο τραγούδι. Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, διετέλεσε χοροδιδάσκαλος και χοράρχης σε πολλούς συλλόγους και ομίλους της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ υπήρξε διοργανωτής και συντονιστής μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, παρέδιδε μαθήματα ποντιακής παραδοσιακής λύρας, μεταδίδοντας την εμπειρία και τις γνώσεις του στις νεότερες γενιές.

Η πολύχρονη πορεία του άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ποντιακό πεντάγραμμο, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική παρουσία με την έμπρακτη ενασχόληση με την ποντιακή παράδοση. Υπήρξε ένας αυθεντικός εκπρόσωπος της ποντιακής μουσικής της γενιάς του, με δράση που εκτεινόταν από τη σκηνή και τη δισκογραφία έως τη διδασκαλία, τη χορωδιακή δραστηριότητα και την πολιτιστική δράση.

Την πορεία του στο ποντιακό τραγούδι ακολούθησε και ο γιος του, Αναστάσιος Παρχαρίδης, συνεχίζοντας την οικογενειακή μουσική παράδοση και βαδίζοντας στα χνάρια του πατέρα του.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Συλλόγου Ποντίων Ροδόπης

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στάθη Παρχαρίδη εξέφρασε και ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ροδόπης «Η Τραπεζούντα».

Σε συλλυπητήριο μήνυμα που εξέδωσε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του, ο σύλλογος αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή Στάθη Παρχαρίδη.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συνεργάτες του. Η παρουσία και η προσφορά του στον χώρο του τραγουδιού θα μείνουν αξέχαστες.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Καλό του ταξίδι και καλό παράδεισο».

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Ένωσης Ποντιακής Νεολαίας Αττικής - ΕΠΟΝΑ

«Η ποντιακή παράδοση αποχαιρετά σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους στυλοβάτες της. Ο Στάθης Παρχαρίδης, ένας γνήσιος εκφραστής της μουσικής μας παράδοσης , μας άφησε απρόσμενα. Με τη μοναδική του φωνή και το ήθος του μας ταξίδεψε σε αμέτρητες στιγμές, βάζοντας το λιθαράκι του στην πολιτισμική μας παράδοση. Η προσφορά του θα μείνει ανεξίτηλη στην μνήμη μας μέσω της δισκογραφίας του, αλλά και με την επιρροή που άσκησε στην μουσική. Λαφρα να εν’ τα χώματα σ’ !!»