Pixar: Έκοψαν ΛΟΑΤΚΙ+ σκηνές από τo «Elio» - «Είναι ταινία, όχι ψυχοθεραπεία εκατομμυρίων δολαρίων»

Η διασκεδαστική ταινία περιπέτειας κοινουμένων σχεδίων της Pixar, «Elio», εξασφάλισε πρόσφατα υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, και πήρε διθυραμβικές κριτικές. Ωστόσο, η εταιρεία παραγωγής φέρεται να διέγραψε σκηνές ΛΟΑΤΚΙ+ που υπήρχαν στην ταινία.

Τοπ εξοργιστικό σχόλιο του συμβούλιου της Pixar, Peter Docter, ήταν: «Γίνεται μια ταινία, όχι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια θεραπείας».

Αυτομάτως θα έλεγε κανείς ότι έτσι διαγράφεται ένα ωραίο μήνυμα από την ταινία που θυμίζει αίγλη «Inside Out», «Soul» και «Up».

Μερικές από τις αφαιρεμένες σκηνές που αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ της WSJ έδειχναν τον Elio με ένα ροζ ποδήλατο και φανταζόταν μια ζωή μαζί με τον άντρα που τον θεωρούσε έρωτά του. Η Pixar θα αφαίρεζε επίσης έναν τρανς χαρακτήρα από την κινούμενη σειρά κινουμένων σχεδίων «Win or Lose» λόγω αιτήματος της Disney, κάτι που δεν είναι και τόσο καλό για το στούντιο κινουμένων σχεδίων.

Η Pixar προσπαθούσε να συμπεριλάβει περισσότερα ομόφυλα ζευγάρια, πως είδαμε για λίγο στο «Lightyear» και χαρακτήρες LGBTQ+, μερικοί queer κωδικοποιητές για τον Riley στο Inside Out 2, σε διάφορες ταινίες που οδήγησαν στο «Elio», αλλά έχει αντιμετωπίσει πολλές αντιδράσεις από φανατικούς που είχαν την εντύπωση ότι το να βλέπουν μη ετεροφυλόφιλους cis χαρακτήρες σε ταινίες κινουμένων σχεδίων θα μπέρδευε ή θα έκάνε «πλύση εγκεφάλου» στα παιδιά τους.