Πωλήθηκε το ιστορικό πρώτο τεύχος του Superman του 1939: Το εφταψήφιο ποσό και το ρεκόρ που έσπασε

Μια πρώτη έκδοση του κόμικ που παρουσίασε στον κόσμο τον Σούπερμαν το 1939 έγινε το ακριβότερο κόμικ μέχρι σήμερα, αφού πωλήθηκε για το αστρονομικό ποσό των 9,12 εκατομμυρίων δολαρίων στον οίκο Heritage Auctions στις 20 Νοεμβρίου.

Κατάλληλα τιτλοφορημένο «Superman No. 1», σηματοδότησε μια καθοριστική στιγμή στην αμερικανική ποπ κουλτούρα, καθώς ο εκδότης άλλαξε το όνομά του από National Allied σε Detective Comics — γνωστό πλέον για πάντα ως DC — και λάνσαρε τον Άνθρωπο από Ατσάλι στη δική του σειρά.

Αν και ο χαρακτήρας είχε εμφανιστεί σε προηγούμενα κόμικς, αυτό ήταν το πρώτο αφιερωμένο σε έναν και μόνο ήρωα και είναι ο λόγος που οι υπερήρωες ονομάζονται έτσι.

Βαθμολογήθηκε με εννέα σε κλίμακα δέκα από την CGC, την κορυφαία υπηρεσία αξιολόγησης στον κόσμο των κόμικς.

Η ιστορία πίσω από το τεύχος

Πέρυσι, τρία αδέλφια ξεκαθάριζαν τα υπάρχοντα της πρόσφατα εκλιπούσας μητέρας τους στη Βόρεια Καλιφόρνια όταν ανακάλυψαν μια κρυμμένη συλλογή παλιών κόμικς στη σοφίτα.

Φυλαγμένα σε ένα χάρτινο κουτί και προστατευμένα μόνο από μια στοίβα παλιών εφημερίδων, είχαν παραμείνει ξεχασμένα επί δεκαετίες.

Η μητέρα τους είχε αναφέρει κάποτε ότι διέθετε μια πολύτιμη συλλογή κόμικς, αλλά δεν την είχε δείξει ποτέ.

Τα αδέλφια βρήκαν πέντε πρώιμα τεύχη των Action Comics, μεταξύ των οποίων ένα αφιερωμένο στον μάγο Ζατάρα από το 1939 που πωλήθηκε στη δημοπρασία για 204.000 δολάρια και ένα άλλο αφιερωμένο στον Σούπερμαν, το οποίο περιγράφεται ως το καλύτερα διατηρημένο αντίτυπο γνωστό μέχρι σήμερα και πωλήθηκε για 264.000 δολάρια. Το «Superman No. 1» ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 6 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταβληθεί για το πρώτο τεύχος των Action Comics το 2024, επίσης στον ίδιο οίκο.