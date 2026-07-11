Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στην επικαιρότητα μια ταινία του 1960 - «SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα»

Συχνά θεωρούμε πως η κοινωνία προχωρά γραμμικά προς την πρόοδο, ωστόσο η ίδια η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτή την αντίληψη, και ενίοτε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την ομιλία του στην 250η επέτειο για τις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδόθηκε σε ένα άνευ προηγουμένου κρεσέντο ψυχροπολεμικής ρητορικής, αναφερόμενος στον κομμουνισμό ως «το μεγαλύτερο κακό που απειλεί την Αμερική», όπως μεταδίδει το CNN.

Έσπασε το ρεκόρ κάνοντας αναφορά στον κομμουνισμό περίπου στις 14 φορές σε διάστημα 30 λεπτών. Με τον λόγο του Αμερικανού προέδρου, αλλά και όλο το κλίμα που διαμορφώνεται παγκοσμίως, με τις πολεμικές συρράξεις να αναζωπυρώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μας ήρθε στο μυαλό μια πολύ χαρακτηριστική ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, το «SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb).

Η συγκεκριμένη ταινία φαίνεται να γίνεται αρκετά επίκαιρη. Παρότι είναι γυρισμένη το 1964, καθώς διαμορφώνονται εκ νέου τα κλασσικά δίπολα της «καλής» Δύσης και της «κακής» Ρωσίας.

Η Κιούμπρικ, εμπνεόμενος από το κλίμα της εποχής, καυτηριάζει τον πολεμικό φετιχισμό σε μια μαύρη κωμωδία. Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας βρίσκονταν σε λεπτό πάγο, η παράνοια των πυρηνικών κυριαρχούσε, και η απειλή ενός ακόμα πολέμου καραδοκούσε.

Η 6η μεγάλου μήκους ταινία του 36χρονου, τότε, Κιούμπρικ έμελλε να μείνει στην ιστορία ως μια διαχρονική ταινία. Η πλοκή ακολουθεί έναν μανιακό στρατηγό της αμερικανικής αεροπορίας, ο οποίος επιλέγει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Έτσι, αποφασίζει να στείλει αεροπλάνα στην Ρωσία προκειμένου να διαλύσουν στρατηγικούς στόχους. Όταν αυτό γίνει αντιληπτό από τους υπόλοιπους στρατηγούς και πολιτικούς υπεύθυνους, ταμπουρώνεται και κλείνει κάθε δίοδο επαφής προκειμένου να μην ανασταλεί η επίθεση.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ καλούν σε έκτακτο συμβούλιο προκειμένου να ανατραπεί το ισχυρό ενδεχόμενο του πυρηνικού πολέμου. Το παράδοξο είναι ότι ο πρέσβης της ΕΣΣΔ βρίσκεται στο φρούριο των ΗΠΑ για να εμποδίσει κάθε ενδεχόμενο πολέμου.

Οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ, συνεργάζονται επομένως απέναντι σε έναν μανιακό και αποκαλύπτεται ένα φοβερό μυστικό: Η Ρωσία διαθέτει το υπερόπλο που μπορεί να διαλύσει την ανθρωπότητα για τα επόμενα 92 χρόνια.

Σε όλο αυτό το τοπίο έρχεται να δέσει και ο Dr. Strangelove, ένας πρώην ναζί στρατηγός και ειδικός επί των πυρηνικών, ο οποίος είναι καθηλωμένος σε καροτσάκι, και κάνει λόγο για την επόμενη μέρα του πυρηνικού πολέμου.

Η άρια φυλή, τα πλήρως λειτουργικά και ρωμαλέα άτομα που θα διατηρήσουν τη συνέχεια του είδους δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τον λόγο ενός πρώην ναζί.

Αδιανόητη είναι η ερμηνεία του Πίτερ Σέλερς, ο οποίος ενσαρκώνει τρεις διαφορετικούς ρόλους με μεγάλη επιτυχία.

Ο Τραμπ μάς πήγε πίσω στο 1960

Μήπως όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι; Τηρουμένων των ιστορικών αναλογίων, η μονοκρατορία των μεγάλων αντρών που βρίσκονται σε μια αίθουσα που μοιάζει με την αίθουσα πολέμου της ταινίας, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η ανθρωπότητα είναι αφημένη στα χέρια μισαλλόδοξων ηγετών, που αποφασίζουν για το μέλλον όλων, μέσα σε κλειστές σκοτεινές αίθουσες με τεράστιους χάρτες που αντιμετωπίζουν ολόκληρες περιοχές και χώρες ως κομμάτια γης έτοιμα προς κατάκτηση, και όχι ως ζωντανούς οργανισμούς που ζουν και μεγαλώνουν άνθρωποι.

Ο σκηνοθέτης καταγγέλλει, με πολύ χιουμοριστικό τρόπο, τη σοβαροφάνεια που διέπει όλους τους μεγάλους ηγέτες, τους άντρες, που προκειμένου να επιβεβαιώσουν τον ανδρισμό τους, δεν μπορούν να δουν πέρα από τα στενά όρια που επιτάσσει η πολεμική δίνη.

Έτσι στο σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει τον κομμουνισμό ως το μεγαλύτερο κακό, προαναγγέλλει πολέμους μέσα από το Truth Social, περίπου 3 φορές την ημέρα, και γενικώς ο κόσμος του ανήκει, όπως άνηκε και σε αυτούς τους άνδρες στην αίθουσα πολέμου του Κιούμπρικ.

Η μανία εξουσίας, παρότι προσαρμόζεται στο εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο και αποκτά νέα εργαλεία ισχύς, είναι μια και μοναδική. Το βασικό όμως πρόβλημα είναι ότι αυτή τη μανία την πληρώνουν οι κοινωνίες που βρίσκονται στο ασφυκτικό πλαίσιο του γεωπολιτικού κινδύνου.