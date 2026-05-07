Βραβεία Βιβλίου Public 2026: Ξεκίνησε η ψηφοφορία για τα πιο αγαπημένα βιβλία της χρονιάς

Αν υπάρχει ένας θεσμός που έχει καταφέρει να ενώσει συγγραφείς, εκδοτικούς οίκους και –κυρίως– αναγνώστες στην Ελλάδα, αυτός είναι τα Βραβεία Βιβλίου Public. Και το 2026 επιστρέφουν δυναμικά για 13η συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας ξανά τον πρώτο λόγο στο κοινό. Τα Βραβεία Βιβλίου Public δεν λειτουργούν όπως τα κλασικά λογοτεχνικά βραβεία που αποφασίζονται αποκλειστικά από επιτροπές και ειδικούς. Εδώ, οι αναγνώστες είναι οι κριτές. Εκείνοι που θα επιλέξουν ποια βιβλία ξεχώρισαν, ποια τους συγκίνησαν και ποια αξίζουν να βρεθούν στην κορυφή.

Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2014

Τα Βραβεία Βιβλίου Public διοργανώνονται από το 2014 και μέσα σε περισσότερο από μία δεκαετία έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για το ελληνικό βιβλίο. Κάθε χρόνο συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες ψήφους, ενώ συμμετέχουν εκατοντάδες συγγραφείς και εκδοτικοί οίκοι.

Μάλιστα, το 2025 η διοργάνωση ξεπέρασε τις 175.000 ψήφους, επιβεβαιώνοντας πως το αναγνωστικό κοινό αγκαλιάζει όλο και περισσότερο τον θεσμό.

Πότε γίνεται η ψηφοφορία για το 2026

Η Α’ φάση της ψηφοφορίας για τα Βραβεία Βιβλίου Public 2026 ξεκίνησε στις 4 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου. Σε αυτή τη φάση, το κοινό μπορεί να επιλέξει τα αγαπημένα του βιβλία ανάμεσα σε περισσότερους από 1.500 τίτλους που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή:

μπαίνεις στο publicbookawards.gr

επιλέγεις κατηγορία

ψηφίζεις online το βιβλίο που ξεχώρισες

Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει μία φορά ανά κατηγορία, ενώ έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε όσες κατηγορίες θέλει.

Οι 10 κατηγορίες των Βραβείων Βιβλίου Public 2026

Φέτος οι αναγνώστες μπορούν να ψηφίσουν σε 10 διαφορετικές κατηγορίες:

Ελληνικό Μυθιστόρημα Μεταφρασμένο Μυθιστόρημα Ελληνικό Non-Fiction Ελληνικό Διήγημα Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία Ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία Ευ Ζην Πρωτοεμφανιζόμενος/η Συγγραφέας Audiobook

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατηγορία Audiobook, που τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο κοινό, δείχνοντας πως η ανάγνωση εξελίσσεται και σε ακουστική εμπειρία.

Γιατί ξεχωρίζουν τα Βραβεία Βιβλίου Public

Ο λόγος που τα Βραβεία Βιβλίου Public έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλη απήχηση είναι απλός: Δίνουν φωνή στους ίδιους τους αναγνώστες. Δεν βραβεύεται απλώς ένα «καλό βιβλίο». Βραβεύεται το βιβλίο που αγαπήθηκε, συζητήθηκε, προτάθηκε από στόμα σε στόμα και τελικά κέρδισε το κοινό. Παράλληλα, ο θεσμός στηρίζει ενεργά τη φιλαναγνωσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενισχύοντας τη σχέση ανάμεσα σε αναγνώστες, συγγραφείς και εκδοτικούς οίκους.

Υπάρχουν δώρα για όσους ψηφίσουν;

Ναι. Όσοι συμμετέχουν στην ψηφοφορία μπαίνουν αυτόματα στον διαγωνισμό όπου 10 νικητές θα κερδίσουν επιστροφή 200€ για αγορές βιβλίων από τα Public.

Το βιβλίο παραμένει πιο ζωντανό από ποτέ

Σε μια εποχή ατελείωτου scrolling και γρήγορης πληροφορίας, τα Βραβεία Βιβλίου Public 2026 έρχονται να θυμίσουν ότι το βιβλίο εξακολουθεί να έχει δύναμη. Να εμπνέει, να προβληματίζει και να δημιουργεί κοινότητες αναγνωστών. Και ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός λόγος που τα Βραβεία Βιβλίου Public έχουν γίνει θεσμός: Γιατί τελικά δεν ψηφίζεις απλώς ένα βιβλίο. Ψηφίζεις την ιστορία που έμεινε μαζί σου περισσότερο από όλες τις άλλες.