Το "Running Point" στο Netflix έγινε η νέα αγαπημένη rom-com των θεατών, γι’αυτό και ανακοινώθηκε 2η σεζόν

Το “Running Point” το είδαμε σε μία μέρα. Άλλωστε, 10 επεισόδια διάρκειας μισής ώρας, φεύγουν σαν νερό.

Η σειρά από τη στιγμή που έγινε διαθέσιμη στο Νetflix, σκαρφάλωσε στην κορυφή του ελληνικού Top10, γιατί προφανώς και όλοι μας έχουμε αδυναμία στα sci-fi, τα δικαστικά και αστυνομικά θρίλερ και ούτω καθεξής, αλλά πάντα βρίσκουμε χρόνο για μία rom-com.

Και επειδή έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η πλατφόρμα μας χάρισε το "Nobody Wants This", το "Running Point" έπεσε γρήγορα στην αντίληψή μας.

Και ακριβώς επειδή η σειρά φαίνεται πως άρεσε στους συνδρομητές, μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα ανακοινώθηκε και επίσημα η 2η σεζόν.

Στο Running Point πρωταγωνιστεί η Κέιτ Χάντσον, η οποία δήλωσε: «Ένας καλός ιδιοκτήτης ομάδας μπάσκετ ξέρει πότε να ακούσει τους φιλάθλους. Έτσι, σας ακούμε και εμείς, και το ίδιο έκανε και το Netflix.

Το Running Point επιστρέφει επίσημα για 2η σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους παρακολούθησαν τη σειρά μέχρι τώρα. Είμαι πέρα από ενθουσιασμένη γιατί είστε πραγματικά ο λόγος που μπορούμε να επιστρέψουμε και να κάνουμε άλλη μια σεζόν. Ευχαριστούμε και θα τα πούμε σύντομα».

