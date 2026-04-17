Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) πλησιάζει

Ο Ιούνιος είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε! Το SNF Nostos 2026 είναι μια ανοιχτή σε όλους διοργάνωση, που πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο 30 χρόνων φιλανθρωπικής δράσης του Iδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με παράλληλες εκδηλώσεις στα τρία νέα νοσοκομεία του ΙΣΝ που κατασκευάζονται στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη. Με τη συνεργασία των στενών μας συνεργατών από τον μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό (incubator for Media Education and Development) και την SNF Nostos Youth Advisory Committee, μια ομάδα νέων από όλο τον κόσμο, διοργανώνουμε το SNF Nostos 2026 «με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, παραστάσεις, τέχνη, μουσική, και πλήθος άλλων εκδηλώσεων, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας.

Με επίκεντρο τον διάλογο

H φύση των συζητήσεων του SNF Nostos 2026 είναι ευρεία όπως αντίστοιχα είναι και η φύση του φιλανθρωπικού έργου του ΙΣΝ που περιλαμβάνει πλήθος δράσεων στους προγραμματικούς τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας.

Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις πραγματοποιούνται από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου στο πλαίσιο του SNF Nostos Conference. Κατά τις τέσσερις πρώτες ημέρες, το βήμα θα πάρουν εκπρόσωποι οργανισμών που το ΙΣΝ έχει στηρίξει ανά τα χρόνια, μέσα από ένα πρόγραμμα που διαμορφώθηκε μαζί τους μετά από ανοικτή πρόσκληση.

Επιλέγοντας από 250 προτάσεις και με τη συμμετοχή πάνω από 200 συμμετεχόντων (μέχρι στιγμής) και 130 ώρες προγράμματος, οι εκπρόσωποι αυτοί θα διερευνήσουν επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με διαφορετικές πτυχές του έργου τους, και κατ’ επέκταση του ΙΣΝ, στους θεματικούς άξονες: House of Arts & Culture (Τέχνες & Πολιτισμός), House of Civics & Education (Συμμετοχή στα Κοινά & Παιδεία), House of Health & Sports (Υγεία & Αθλητισμός) και House of the Future (Μέλλον).

Οι συζητήσεις κορυφώνονται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, με τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο, να είναι οικοδεσπότης, είτε προλογίζοντας είτε συντονίζοντας ή συμμετέχοντας ως ομιλητής στις συζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Προσωπικότητες από ένα ευρύ φάσμα τομέων έχουν προσκληθεί να μοιραστούν τις απόψεις, τις ιδέες και το έργο τους. Μεταξύ άλλων (σε αλφαβητική σειρά): η βραβευμένη με Emmy Noopur Agarwal, η φυσικός Ασημίνα Αρβανιτάκη, ο Πρωταθλητής NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο διευθυντής του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης του MIT Rodney Brooks, ο ηθοποιός Michael Chiklis, ο κωμικός John Cleese, ο ηθοποιός Willem Dafoe, η πρόεδρος του Pulitzer Center Lisa Gibbs, η συγγραφέας bestseller Karen Hao, η υπέρμαχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Radwa Hosny, ο 2ος στον κόσμο όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ Εμμανουήλ «Manolo» Καραλής, ο γκραν μετρ σκακιού Garry Kasparov, ο συνθέτης Γιώργος Κουμεντάκης, η ακτιβίστρια κατά της σωματεμπορίας Sunitha Krishnan, ο ιστορικός Mark Mazower, ο K-pop σταρ Eric Nam, η υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτης Nisha Pahuja, η ηθοποιός Maisie Richardson-Sellers, η επιστήμονας υπολογιστών Francesca Rossi, το πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ John Sarbanes, η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου, η ΑΒΥ Πριγκίπισσα της Ιορδανίας Ghida Talal, η ακτιβίστρια civic tech Rose Njeri Tunguru, η συγγραφέας και ηθοποιός Nia Vardalos, η κωμικός Κατερίνα Βρανά, και πολλοί ακόμη.

Η ημέρα περιλαμβάνει επίσης μια διαγενεακή συζήτηση τύπου «fishbowl» με τίτλο «Έχει ακόμη σημασία το ήθος για τον σύγχρονο άνθρωπο;» από τους Διαλόγους του ΙΣΝ σε συνεργασία με το Morris J. Wosk Centre for Dialogue του Simon Fraser University, με την Άννα Κύνθια Μπουσδούκου, Συνιδρύτρια και Μη Εκτελεστική Επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια Διαλόγων του ΙΣΝ, να προλογίζει τη συζήτηση.

Με επίκεντρο τη μουσική

Το SNF Nostos ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Release Athens για να φέρει μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο σπουδαίος David Byrne θα εμφανιστεί στη σκηνή του Ξέφωτου στο ΚΠΙΣΝ με μια εντυπωσιακή συναυλία, την οποία θα ανοίξουν δύο συγκροτήματα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα: οι Nation of Language με synth-pop ήχο και οι Deadletter με art-punk.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, επίσης στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, ο Jean-Michel Jarre θα παρουσιάσει μια εντυπωσιακή οπτικοακουστική παράσταση που συνοψίζει την πρωτοποριακή του πορεία, που θα πλαισιώσει ο διαχρονικός Γάλλος pop dandy Sébastien Tellier.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό project του Damon Albarn, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Πλατεία Νερού, με supporting acts τους θρυλικούς Flaming Lips και την Jehnny Beth (πρώην frontwoman των Savages).*

Περισσότερη μουσική!: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, είναι η σειρά σας να λάμψετε! Πάρτε έναν φίλο και τραγουδήστε μαζί με τους Choir! Choir! Choir! και τον Good Job Nicky, διατηρώντας τη θετική ενέργεια στα ύψη.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η The Blessed Madonna, superstar της underground house σκηνής, θα εμφανιστεί στο SNF Nostos 2026 Up Late Party μαζί με τους Octave One, που πειραματίζονται με techno-funk.

*Με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, το ΙΣΝ συνεργάζεται με το Release Athens για να φέρει τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.



Με επίκεντρο παραστάσεις, εκθέσεις και εμπειρίες

Το SNF Nostos 2026 δεν είναι γεγονός, είναι εμπειρία, προσκαλώντας σας να ανακαλύψετε πλήθος δράσεων, όπως:

Χαρτογραφώντας το ταξίδι του ΙΣΝ: Μια διαδραστική εμπειρία ανάμεσα σε 5700+ δωρεές

Καφενείο του Γιάννη: Ένας χώρος για digital detox

Διαπολιτισμική μουσική παράσταση από το El Sistema Greece

Τζαζ, νευροεπιστήμη και η κοινωνία των ανθρώπων: Μια δυναμική συζήτηση και παράσταση που αναδεικνύει πώς η κοινή εμπειρία της μουσικής υπερβαίνει πολιτισμικές διαφορές

O Εχθρός του Λαού από το Theater of War Productions

ΙΣΝ x ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ: Κουίζ Γεωγραφίας - Special Edition

The Trials of Atlas: Mια διαδραστική παράσταση

Αντικείμενα από το μέλλον, ηθικές αντηχήσεις στην ιατρική, έκθεση από το ETH Zurich

Σήμα, Παρεμβολή, υπαίθρια εικαστική έκθεση από την ARTWORKS

Παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ):

Λεωφορείον ο Πόθος

Future Cargo

Tόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι

ΙΘΑΚΗ - Μακρύ ταξίδι επιστροφής, βασισμένη στην Ιθάκη του Καβάφη, από τη Μικτή Θεατρική Ομάδα ΘΙΑΣΟΣ της ΤΡΙΤΗΣ, με μέλη νέα άτομα με και χωρίς αναπηρίες



Με επίκεντρο τον αθλητισμό

Η σωματική και ψυχική ευεξία είναι βασικό κομμάτι της διοργάνωσης και όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Θα περάσουμε και στην πράξη, μέσα από κοινές αθλητικές εμπειρίες:

SNF Nostos Run, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος».

Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει!

Φιλικά παιχνίδια ποδοσφαίρου στο πλαίσιο του SNF Nostos Cup, με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα!

Δείτε εδώ το SNF Nostos 2026 Video

Σχετικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια δράσης του, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά, και θετικά αποτελέσματα ευρέως στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει εγκρίνει σχεδόν $4 δισεκατομμύρια, σε παραπάνω από 3.000 συνεργαζόμενους δωρεοδόχους οργανισμούς, σε 137 χώρες ανά τον κόσμο.

Η εν εξελίξει Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ), με συνολικό προϋπολογισμό άνω του ενός (1) δισεκατομμυρίου δολαρίων, είναι η μεγαλύτερη Πρωτοβουλία στην ιστορία του ΙΣΝ. Περιλαμβάνει

ενδεικτικά τον σχεδιασμό, κατασκευή, και εξοπλισμό τριών νέων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη, και τη Σπάρτη, την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, όπως νέα αεροσκάφη για τις αεροδιακομιδές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), εκπαιδευτικά

προγράμματα για την περαιτέρω κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας, την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων στην Ελλάδα, και συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας ανά τον κόσμο, όπως το Rockefeller University, το Columbia University, το New-York Presbyterian Hospital, το Child Mind Institute, το Memorial Sloan Kettering Cancer Centre και τον οργανισμό National Children’s Alliance στις ΗΠΑ, το Sant Joan de Déu Children’s Hospital στη Βαρκελώνη, το King Hussein Cancer Foundation and Center στην Ιορδανία και τον οργανισμό Yorkshire Cancer Research στο Ηνωμένο Βασίλειο.