Σοκ για τους φανς των Simpsons: Ο χαρακτήρας που «πεθαίνει» μετά από 37 σεζόν- Περιέχει spoiler

Οι «The Simpsons» είναι η αγαπημένη σειρά πολλών ανθρώπων παγκοσμίως, ενώ συχνά έρχεται στο προσκήνιο για την ικανότητά της να «προβλέπει» ασαφή παγκόσμια γεγονότα, όπως την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου, την πανδημία του Covid-19 ή ακόμα και την Lady Gaga να πετάει στην παράσταση του ημιχρόνου του Super Bowl.

Δεν είναι μια τυπική ευχάριστη σειρά. Ενώ φαίνεται cozy και χιουμοριστική, πολλά επεισόδια είναι στενάχωρα και συναισθηματικά φορτισμένα. Ένα τέτοιο επεισόδιο πρόκειται να βγει στον αέρα της τελευταίας σεζόν, καθώς θα αποχαιρετίσουμε έναν κομβικό χαρακτήρα στη σειρά.

Ο λόγος, για την Alice Glick, την οποία ίσως αναγνωρίζετε ως την ηλικιωμένη κυρία και μόνιμη οργανίστα της Εκκλησίας του Σπρίνγκφιλντ, η οποία πέθανε ξαφνικά στη μέση ενός κηρύγματος κατά τη διάρκεια του επεισοδίου «Sashes to Sashes» της 37ης σεζόν, που προβλήθηκε την Κυριακή (16 Νοεμβρίου).

Η Alice Glick, χαρακτήρας των «The Simpsons» | YouTube

Σύμφωνα με το Simpsons Wiki, έκανε την πρώτη της εμφάνιση τον Μάιο του 1991, στο 21ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, με τίτλο «Three Men and a Comic Book», όπου έβαλε τον Bart να κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι, καθώς εκείνος ήθελε να αγοράσει το τελευταίο κόμικ.

Αν και υπήρχαν κάποιες ελπίδες ότι θα μπορούσε να επιστρέψει, καθώς είχε εμφανιστεί ως φάντασμα σε προηγούμενες σεζόν μετά τη «δολοφονία» της από ένα άγριο Robopet, ο εκτελεστικός παραγωγός Tim Long υπονόησε ότι αυτή τη φορά δεν θα υπήρχε επιστροφή.

Δήλωσε στο People: «Κατά μία έννοια, η οργανίστρια Alice θα ζήσει για πάντα, μέσα από την όμορφη μουσική που συνέθεσε. Αλλά από μια άλλη, πιο σημαντική έννοια, ναι, είναι νεκρή ως καρφί».

Οι θαυμαστές σοκαρίστηκαν από την είδηση και αποτίσαν φόρο τιμής στην οργανίστα της εκκλησίας, η οποία, όπως αποκαλύφθηκε, άφησε την περιουσία της στο μουσικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου του Σπρίνγκφιλντ.

«Ω, Θεέ μου», έγραψε κάποιος στο X. «Κάποιος να ενημερώσει το wiki των Simpsons για την Alice Glick».

«Αναπαύσου εν ειρήνη, κυρία Glick!», πρόσθεσε κάποιος άλλος, ενώ ένας τρίτος μοιράστηκε: «Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που σκοτώνουν την κυρία Glick».

Κάποιος άλλος είπε: «Πρώτα ο Larry, τώρα η Alice Glick. Οι Simpsons σκοτώνουν τους πάντες...».

The Simpsons: Τα σενάρια για τον θάνατο της Marge

Έχουμε επίσης δει στιγμιότυπα από το μέλλον σε σύγχρονα επεισόδια, τα οποία υποδηλώνουν με συγκλονιστικό τρόπο ότι η Marge θα πεθάνει πριν από τον Homer και στη συνέχεια θα ξαναπαντρευτεί τον Ringo Starr στον παράδεισο, ενώ το επεισόδιο αυτό υπονοεί επίσης ότι ο αγαπημένος μπάρμαν Moe Szyslak θα σκοτωθεί επίσης σε κάποιο σημείο.

Οι μακροχρόνιοι θαυμαστές των Simpsons θα θυμούνται επίσης τους θανάτους των Bleeding Gums Murphy, Larry από το μπαρ και Fat Tony κατά τη διάρκεια των τελευταίων 37 σεζόν, ενώ η τελευταία σεζόν μόλις αποκάλυψε ότι ένας άλλος μακροχρόνιος χαρακτήρας δεν θα εμφανιστεί ξανά, με τους παραγωγούς να επιβεβαιώνουν ότι είναι «νεκρή ως καρφί».

Ωστόσο, προσοχή! Πολλά είναι τα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με ψεύτικα φινάλε των Simpsons. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη φινάλε για τη σειρά The Simpsons, καθώς η εκπομπή ανανεώθηκε για την 40η σεζόν, αλλά ένα πρόσφατο επεισόδιο με τίτλο «Bart's Birthday» (πρεμιέρα της 36ης σεζόν) παρουσιάστηκε ως ένα μετα-φινάλε της σειράς που δεν ήταν πραγματικό.

Αυτό το φανταστικό φινάλε περιλάμβανε guest stars και μια πλοκή όπου οι χαρακτήρες και το σκηνικό της εκπομπής επαναπροσδιορίζονται ως αντικατασταθέντα από ένα φινάλε που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και τελικά αποτυγχάνει.



