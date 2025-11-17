Σπόντα από Ντακότα Τζόνσον σε Λάνθιμο: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί εκτός από την Στόουν;»

Η πολυσυζητημένη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Βugonia» είναι πλέον στις οθόνες μας και η ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson) ανέλαβε την παρουσίαση ενός πάνελ με το σκηνοθέτη, την πρωταγωνίστρια Έμα Στόουν και άλλους συντελεστές της ταινίας.

«Αυτή δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», σημείωσε χιουμοριστικά λέγοντας ότι ήταν το «λάθος άτομο για τη συνέντευξη».

Αλλά η χιουμοριστική διάθεση δεν τελειώνει εκεί. Στη συνέχεια προσθέτει απευθυνόμενη στον Γιώργο Λάνθιμο: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

«Τι! Όχι, σωστά;», παρενέβη η Έμα Στόουν κοιτάζοντας τον Γιώργο Λάνθιμο. «Όχι, κάνε την παρουσίασή σου», συνέχισε αναφερόμενη στην Τζόνσον είπε επίσης γελώντας.

Η Ντακότσ Τζόνσον, αποκάλυψε ότι είδε την Bugonia δύο φορές μέσα σε μόλις 24 ώρες ενώ εξέφρασε τον θαυμασμό της για το θάρρος της Έμα Στόουν να ξυρίσει το κεφάλι της για τις ανάγκες τις ταινίας.

«Ποιος σε όλο τον κόσμο φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» αναρωτήθηκε.