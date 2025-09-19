Στον φακό του Juergen Teller, η ζωή γεννά την τέχνη και το αντίστροφο

Αν η φωτογραφία είναι ο μοναδικός τρόπος να πλησιάσουμε - έστω και στη φούσκα του μυαλού μας - ελάχιστα πιο κοντά την ακαταμάχητη δύναμη του να επιμηκύνουμε τον χρόνο, ο φωτογράφος είναι ο άνθρωπος που με ένα κλικ απελευθερώνει τη στιγμή από τη συνήθη πορεία του χρόνου. Και επειδή σε μια φωτογραφία υπάρχουν πάντα δυο παίκτες, ο φωτογράφος και ο θεατής, η φωτογραφία είναι η αγνή μετουσίωση της στιγμής σε δημιουργία, είναι η αντίδραση που προκαλεί και τελικά είναι αυτό που λέμε τέχνη.

Το όνομα του Γερμανού φωτογράφου Juergen Teller είναι συνδεδεμένο με την πρωτοτυπία, το ακατέργαστο, την ειλικρίνεια. Την αλήθεια αυτή που εμφανίζει με θράσος το πιο έντονο φλας. Γι' αυτό και είναι ένας από τους πιο διάσημους φωτογράφους της γενιάς του.

Έχει φωτογραφίσει από τις μεγαλύτερες καμπάνιες μόδας μέχρι editorials για κορυφαία περιοδικά τέχνης και μόδας. Έχει γραφτεί γι' αυτόν ότι είναι μέλος της αγίας τριάδας (μαζί με τον Τέρι Ρίτσαρντσον και τον Βόλφγκανγκ Τίλμανς) που έσωσε τη φωτογραφία μόδας από την αθλιότητα τη δεκαετία του 1990. Έχει φωτογραφίσει για ονόματα όπως Marc Jacobs, Yves St. Laurent, Hugo Boss και Louis Vuitton και έχει εκθέσει το έργο του στην Tate Modern στο Λονδίνο, στην Kunsthalle Mannheim και στο Haus der Kunst στο Μόναχο, μεταξύ άλλων χώρων.

© Juergen Teller

Συχνά, φωτογραφίζει μοντέλα σε απομονωμένα περιβάλλοντα με ξεθωριασμένο, υπερεκτεθειμένο φως και συχνά με απρόσεκτες εκφράσεις, φαινομενικά ακάλυπτες. Ο Τέλερ όπως έχει δηλώσει, θεωρεί τη σχέση μεταξύ φωτογράφου και μοντέλου απαραίτητη για την ικανότητά του να τραβάει άμεσες, ειλικρινείς φωτογραφίες. Φωτογραφίζει ακόμη καθημερινούς άνδρες και γυναίκες χρησιμοποιώντας τεχνικές παρόμοιες με αυτές των πορτρέτων μοντέλων του, σε έρευνες για το τι θεωρεί η κοινωνία όμορφο.

«you are invited» στο Onassis Ready

Η έκθεση του εμβληματικού φωτογράφου Juergen Teller με τίτλο «you are invited», εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 και έρχεται να δώσει ένα νέο στίγμα στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας.

Παράλληλα σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην καλλιτεχνική πορεία του καλλιτέχνη τον οποίο παρουσιάζει. H αναδρομική έκθεση συμπίπτει με μια περίοδο όπου o Teller έχει βρει ένα νέο νόημα ως καλλιτέχνης. Μια γιορτή της τέχνης του, ένας ενεργός διάλογος γύρω από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδρομές έμπνευσης και δημιουργικής εξερεύνησης που διατρέχουν το έργο του, στην πιο εκτενή ατομική έκθεση του Τέλερ που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Nuts No.21, London, 2020



| © Juergen Teller

Καθηλωτικά έργα του με θρυλικές φυσιογνωμίες από τον Iggy Pop έως τον Alexander Skarsgård, από την Kate Moss έως τη Charlotte Rampling, από τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024 έως τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, ο Τέλερ συνεργάζεται με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte, σε έργα που αντικατοπτρίζουν διάφορες όψεις της σχέσης τους αλλά και τη γέννηση της κόρης τους. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από ένα τυπικό μείγμα σοβαρών, οικείων και συχνά χιουμοριστικών χαρακτήρων, με μια αισθητική που αγγίζει το γκροτέσκο.

Όλα αυτά, στην πιο εκτενή ατομική έκθεσή του, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

ONASSIS READY

Στην καρδιά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς καινούριο: το Onassis Ready. Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση.

Το Onassis Ready είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμο να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows – χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Εκεί όπου οι ιδέες του αύριο μπορούν να δοκιμαστούν, δυνατά, σιωπηλά, ελεύθερα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Juergen Teller

you are invited

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα)

19 Οκτωβρίου – 30 Δεκεμβρίου 2025

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 18:00-23:00

Η προπώληση εισιτηρίων για την έκθεση ξεκινά τον Σεπτέμβριο

Πρόσβαση στο Onassis Ready με τα μέσα μαζικής μεταφοράς:

Με λεωφορείο: Γραμμή 838 | Στάσεις: 2η Αγίας Άννης (300 μ.), Σχολείο 3η Αγίας Άννης (280 μ.)

Με τρόλεϊ: Γραμμή 21 | Στάση: Παπαδοπούλου (1,3 χλμ.)

Με μετρό: Γραμμή 3 | Σταθμός: Ελαιώνας (2,4 χλμ.)



https://www.onassis.org/el/whats-on/you-are-invited-juergen-teller