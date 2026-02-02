Stranger Things: Έρχεται στο Netflix σε animation - Τι διαφορά θα έχει από την original εκδοχή

Όλοι περιμέναμε το φινάλε της πολυαγαπημένης μας σειράς «Stranger Things» φέτος και εκεί που νομίζαμε ότι το παρακολουθούμε για τελευταία φορά, το 2026 μας επιφύλασσε μια έκπληξη.

Η πολυαγαπημένη σειρά του Netflix, θα το βγάλει και σε animation με τίτλο «Stranger Things: Tales from '85».

Η σειρά αναμένεται να ακολουθεί τους ίδιους χαρακτήρες από την πρωτότυπη live-action που ολοκληρώθηκε μετά από πέντε σεζόν στην υπηρεσία streaming.

Η animation εκδοχή, που διαδραματίζεται μεταξύ της 2ης και 3ης σεζόν του «Stranger Things» θα περιλαμβάνει σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, νέους ηθοποιούς που θα δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες. H Μπρούκλιν Ντέιβι Νόρστεντ θα είναι η Ιλέβεν, ο Λούκα Ντίαζ ο Μάικ, η Τζόλι Χόανγκ Ράπαπορτ η Μαξ, ο Μπράξτον Κουίνι ο Ντάστιν, ο Ελάισα Γουίλιαμς θα είναι ο Λούκας, ο Μπεν Πλεσάλα ο Γουίλ και λο Μπρετ Γκίπσον ο Χόπερ.

Στη σειρά animation πολλά γνωστά πρόσωπα ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια άλλη, αδιανόητη απειλή. Το Netflix δημοσίευσε πρώτα αφίσα για την επερχόμενη σειρά κα σήμερα νέο τρέιλερ.

«Με τα κινούμενα σχέδια, δεν υπάρχουν πραγματικά όρια» ανέφερε ο Ρος Ντάφερ δημιουργός της σειράς μαζί με τον αδερφό του Ματ Ντέφαρ σε προηγούμενη ανακοίνωση για τη σειρά.

«Βρισκόμαστε στο 1985, ο χειμώνας στο Χόκινς είναι παγωμένος και οι ήρωές μας ετοιμάζονται να ξεκινήσουν ένα επικό ταξίδι όπου «οι αρχικοί χαρακτήρες πρέπει να πολεμήσουν νέα τέρατα και να ξετυλίξουν ένα παραφυσικό μυστήριο που τρομοκρατεί την πόλη τους στο "Stranger Things: Tales From '85"» αναφέρεται στην περίληψη.

