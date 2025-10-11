10 ταινίες που δεν πρέπει να δεις με τους γονείς σου

Υπάρχουν ορισμένες ταινίες με σκηνές που όταν τις βλέπεις με τους γονείς σου θέλεις να χωθείς μέσα στον καναπέ. Ιδανικά, να εξαφανιστείς γενικότερα ή τουλάχιστον να αποφύγεις τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Σίγουρα να αποφύγεις την οπτική επαφή και τα άβολα βλέμματα! Αυτές είναι μόνο ορισμένες για ένα άβολο σαββατόβραδο:

1. Ο Λύκος της Wall Street

Και τι δεν υπάρχει σε αυτή την ταινία για να νιώσεις άβολα με τους γονείς σου. Σεξ, αρκετό γυμνό, ναρκωτικά, και στο επίκεντρο ένας τύπος που παρτάρει ανελέητα ενώ ταυτόχρονα με διάφορες απατεωνιές προσπαθεί να «ξεζουμίσει» τα υποψήφια θύματά του.

2. American Beauty

Ένας πατέρας με κρίση μέσης ηλικίας που αναπτύσσει μια εμμονή με την έφηβη φίλη της κόρης του, μια σύζυγος που απατά και μια κόρη αποξενωμένη. Η παρακμή μιας οικογένειας σε όλο της το μεγαλείο ή αλλιώς, μην το δεις με τους γονείς σου ποτέ.

3. Μπόρατ

Μια κωμωδία αριστούργημα με μια σκηνή γυμνής πάλης που αρκεί να κάνει την ατμόσφαιρα φοβερά κρίντζι. Στο ίδιο μοτίβο, αλληλεπιδράσεις που απορρίπτουν τους κανόνες με έναν χαρακτήρα που είναι ρατσιστής και σεξιστής.

4. Η Διαδοχή

Ναι μεν έχουμε να κάνουμε μια ταινία τρόμου, μα παράλληλα έχουμε την βίαιη απεικόνιση μιας οικογένειας που διαλύεται από το πένθος και την μνησικακία. Η σκηνή του οικογενειακού δείπνου παραμένει μια από τις πιο άβολες και συνάμα πιο ρεαλιστικές απεικονίσεις οικογενειακού καυγά. Αληθινή και οδυνηρή.

5. Ο Αστακός

Η παραξενιά της συγκεκριμένης ταινίας είναι τόσο διάχυτη που χωρίς να έχει σεξουαλικά ή προκλητικά στοιχεία, σπάει το κοντέρ της αμηχανίας. Ερμηνείες που φαίνονται ανέκφραστες, συναισθηματικά στείροι χαρακτήρες, αποστασιοποιημένη βία και στο τέλος το ερώτημα, τι θέλει να πει ο Γιώργος Λάνθιμος;

6. Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να καταστρέψεις μια οικογενειακή βραδιά. Σαδομαζοχισμός και μπόλικο σεξ σε συνδυασμό με διαλόγους που φαίνονται κάπως ξύλινοι. Ή αλλιώς, ό,τι πιο αμήχανο θα έχει υπάρξει ποτέ στο οικογενειακό σαλόνι.

7. Ρέκβιεμ για ένα Όνειρο

Εδώ δεν έχουμε αμηχανία με τον αστείο τρόπο, το αντίθετο μάλλον. Είναι το είδος ταινίας που ξεπερνάει το άβολο συναίσθημα και αγγίζει το «δεν χρειάζεται να ξαναμιλήσουμε ποτέ γι’ αυτό». Ο εθισμός στα ναρκωτικά που σακατεύει ζωές βρίσκεται στο επίκεντρο. Βαθύτατα ωμό και σκληρό.

8. American Pie

Δεν γινόταν να λείπει από αυτή την λίστα και όλοι ξέρουμε το γιατί. Μια ταινία που καθόρισε την εφηβεία μιας ολόκληρης γενιάς φέρνοντας στην οθόνη όλες τις άβολες στιγμές που δεν θα ήθελε ποτέ κανείς να τις μοιραστεί, πολλώ δε μάλλον με τους γονείς του.

9. Superbad

Ασταμάτητα χυδαίος διάλογος στο ίδιο μοτίβο με την προηγούμενη αναφορά, που περιστρέφεται γύρω από την εφηβεία. Οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες προσπαθούν καθώς πλησιάζουν την ενηλικίωση να κάνουν για πρώτη φορά σεξ. Οι σεναριογράφοι μετέφεραν σε μεγάλο βαθμό τις εμπειρίες από την εφηβεία τους στο Βανκούβερ.

10. Ένα Πάρτι με Λουκάνικα

Εμφανέστατα σεξουαλικό και τρομακτικά αμήχανο. Η παγίδα είναι πως μοιάζει με μια κλασσική ταινία κινουμένων σχεδίων και μέσα σε λίγα λεπτά εξελίσσεται σε ένα «όργιο» στερεοτύπων και υπονοούμενων. Στο τέλος βέβαια, υπάρχει και ένα κανονικό όργιο ανάμεσα σε φαγητά!