Αεροπορική εταιρεία εξαφάνισε το Όσκαρ του σκηνοθέτη Πάβελ Ταλάνσκιν μετά από έλεγχο αεροδρομίου

Φτερά έκανε το Όσκαρ του σκηνοθέτη Πάβελ Ταλάνκιν μετά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε έλεγχο αεροδρομίου. Τι ακριβώς έχει συμβεί;

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Πάβελ Ταλάνκιν αναγκάστηκε να παραδώσει το χρυσό του αγαλματίδιο που κέρδισε για το ντοκιμαντέρ «Mr Nobody Against Putin» επειδή κατά τον έλεγχο στο Διεθνές Αεροδρόμιο JFK θεωρήθηκε ότι το βραβείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο.

Η αεροπορική εταιρεία Lufthansa, τον βοήθησε να τοποθετήσει το βραβείο σε κουτί για την πτήση, καθώς ο Ταλάνκιν δεν είχε αποσκευή για το χώρο αποσκευών, εκείνος έφτασε στη Γερμανία, αλλά το Όσκαρ του χάθηκε!

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με «προσοχή και επείγοντα χαρακτήρα» και διεξάγει «εκτενή εσωτερική έρευνα» για τον εντοπισμό του αγαλματιδίου.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για αυτή την κατάσταση», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Η ομάδα μας χειρίζεται το θέμα με τη μέγιστη προσοχή και αμεσότητα και διεξάγουμε μια εκτενή εσωτερική έρευνα ώστε να διασφαλίσουμε ότι το Όσκαρ θα βρεθεί και θα επιστραφεί το συντομότερο δυνατό».



Η εκτελεστική παραγωγός του ντοκιμαντέρ του BBC, Ρόμπιν Χέσμαν η οποία βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταλάνκιν για να βοηθήσει στο αεροδρόμιο, καθώς εκείνος δεν μιλά άπταιστα αγγλικά, είπε ότι ο Ταλάνσκιν, είχε ταξιδέψει πολλές φορές με το Όσκαρ του, καθώς και με το Bafta που κέρδισε φέτος, τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και σε διεθνείς πτήσεις, χωρίς ποτέ να αντιμετωπίσει πρόβλημα στη μεταφορά του αγαλματιδίου στην καμπίνα.

«Αυτό δεν θα συνέβαινε στον Leonardo DiCaprio», σχολίασε.

Ο Ταλάνσκιν, συν-σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους, ταξιδεύει συχνά με το βραβείο για να το παρουσιάζει σε εκδηλώσεις και προβολές. Σε αυτό το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, το είχε δώσει μάλιστα σε φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια συζήτησης μετά από προβολή του ντοκιμαντέρ.

Ένα αγαλματίδιο Όσκαρ έχει ύψος περίπου 34 εκατοστά και ζυγίζει 3,9 κιλά. Το κόστος κατασκευής του εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 400 και 1.000 δολαρίων.

Το Mr Nobody Against Putin είναι ένα ντοκιμαντέρ που γύρισε ο Talankin, καταγράφοντας την κλιμάκωση της πολεμικής προπαγάνδας σε ένα ρωσικό σχολείο όπου εργαζόταν, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σήμερα ζει εξόριστος εκτός Ρωσίας για λόγους ασφαλείας, σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Η Ρωσία έχει απαγορεύσει το ντοκιμαντέρ σε τρεις πλατφόρμες streaming, με το αιτιολογικό ότι «προωθεί τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία».