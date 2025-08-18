Ακόμα και ο Ταραντίνο έχει... αγαπημένη ταινία του Ταραντίνο

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, σε συνέντευξή του στο podcast «The Church of Tarantino», βάζει τάξη στο κινηματογραφικό του σύμπαν.

Ξεκαθαρίζει πως το «Once Upon a Time in Hollywood» είναι η αγαπημένη του ταινία, γιατί τον αγγίζει προσωπικά.

Tο «Inglourious Basterds» όμως είναι, όπως λέει, το αριστούργημά του.

Φυσικά, το «Kill Bill» είναι εκείνη η ταινία που «γεννήθηκε για να κάνει» — η πιο «δικιά» του ταινία, γεμάτη εμμονές, πάθος και φαντασία.

Στο κομμάτι των σεναρίων, θεωρεί πως το «Inglourious Basterds » είναι το πιο δυνατό του, ενώ το Hateful Eight έχει την πιο «καθαρή» σκηνοθεσία.

Το υλικό ήταν τόσο σταθερό, λέει, που δεν χρειαζόταν να το ανακαλύψει εκ νέου, απλώς να το υπηρετήσει σωστά.

Παρότι έχει ιδιαίτερη σχέση με το «Once Upon a Time» το σίκουελ του, με τίτλο «The Adventures of Cliff Booth» , θα σκηνοθετηθεί από τον David Fincher για το Netflix.

Ο ίδιος ο Ταραντίνο αποσύρθηκε από το project γιατί δεν τον ενθουσίασε η ιδέα να κλείσει την καριέρα του με σίκουελ.

Θέλει η τελευταία του ταινία να είναι κάτι εντελώς νέο, σε «αχαρτογράφητα νερά».

Τέλος, το φημολογούμενο The Movie Critic μπήκε στο συρτάρι. Του θύμιζε υπερβολικά την προηγούμενη δουλειά του και δεν του έδινε το δημιουργικό challenge που ψάχνει για το φινάλε της φιλμογραφίας του.