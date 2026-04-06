Άλαν Σμίθι: Ο σκηνοθέτης με τις 161 ταινίες απλά δεν υπάρχει

Είναι μια μεγάλη και δύσκολη διαδρομή, όταν ένας δημιουργός κινηματογραφικών ιστοριών, ολοκληρώνει ένα σενάριο και αναζητά τρόπους για να το μετουσιώσει σε μια ταινία για την μεγάλη οθόνη. Συχνά, σε αυτή τη διαδρομή συναντά παραγωγούς που νομίζουν ότι καταλαβαίνουν το όραμα του, αλλά στην πράξη απαιτούν αλλαγές και κοψίματα που κάνουν την πρωτότυπη ιστορία να μοιάζει αγνώριστη. Κάπως έτσι στο Χόλιγουντ έχουν «θαφτεί» χιλιάδες φιλόδοξες κινηματογραφικές παραγωγές. Υπάρχουν κι εκείνες που προχώρησαν και πραγματοποιήθηκαν, αλλά ήταν τόσο αποκρουστικό το αποτέλεσμα, που οι συντελεστές τους ευχήθηκαν να μπορούσαν να αλλαξουν όνομα.

Υπήρξε και το "Death of A Gunfighter", εκείνο το γουέστερν του 1968, το οποίο άλλαξε δύο σκηνοθέτες, κατόπιν σύστασης του πρωταγωνιστή Ρίτσαρντ Γουίντμαρκ. Ο Ντον Σίγκελ έδωσε τη θέση του στον Ρόμπερτ Τότεν. Ο Τότεν δούλεψε μόλις εννέα μέρες στην παραγωγή και δεν κατάφερε να την μετατρέψει σε αυτό που ήθελε πραγματικά να κάνει.Τότε (ο Τότεν) αναζήτησε τρόπο να κρύψει το όνομα του στην παραγωγή.

Ούτε ο ένας σκηνοθέτης (Σίγκελ) ήθελε να φαίνεται το όνομα του, ούτε ο άλλος (Τότεν). Το ανώτατο όργανο των κινηματογραφικών δημιουργών, η DGA, κλήθηκε να βρεί μια λύση.

Μέχρι τότε, η κάθε παραγωγή ήταν υποχρεωμένη να αναγράφει το όνομα του σκηνοθέτη, με βάση την κινηματογραφική θεωρία του δημιουργού (Auteur Theory). Όμως εκείνη η περίσταση ήταν διαφορετική. Τελικά, έδωσαν το ψευδώνυμο "Alan Smithee" στη θέση του σκηνοθέτη.

Θύμιζε κάτι γνώριμο, και ταυτόχρονα δεν θύμιζε απολύτως τίποτα. Πολλοί θα το έβλεπαν, λίγοι θα το καταλάβαιναν.

Μην είστε σίγουροι.

Η ειρωνεία

Οι New York Times επαίνεσαν τον σκηνοθέτη Άλαν Σμίθι για τη δουλειά του στην ταινία, λέγοντας πως «έχει μια δεξιοτεχνία στο να σκανάρει πρόσωπα και να απομονώνει εντυπωσιακές λεπτομέριες στο υπόβαθρο κάθε κάδρου». Ο θρυλικός κριτικός ταινιών Ρότζερ Έμπερτ, επίσης έγραψε όμορφα λόγια για τον ανύπαρκτο δημιουργό.

Πέρασαν 28 χρόνια, ο Σμίθι έβαλε το όνομα του σε δεκάδες ταινίες. Μια παράξενη ιστορία βρέθηκε μπροστά σε αυτόν τον απίστευτο, ανύπαρκτο τύπο.

«Κάψτε το Χόλιγουντ»

Το 1997 συνέβη ένα "meta" πείραμα ταινίας, που «έδωσε» τον Σμίθι κανονικά. Ήταν η ταινία "An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn", μια κωμωδία για έναν σκηνοθέτη που σιχαίνεται την ταινία που δημιούργησε και θέλει να βρει ψευδώνυμο.

Ο σκηνοθέτης λέγεται Άλαν Σμίθι.

Ο Άρθουρ Χίλερ, σκηνοθέτης αυτής της παράξενης κωμωδίας, αποκάλυψε πως ο παραγωγός Τζόι Εστερχάς είχε εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στη δουλειά του, γι' αυτό και έψαξε τρόπο να καταγραφεί στα credits με ψευδώνυμο. Το μόνο διαθέσιμο ψευδώνυμο που υπήρχε ήταν...ξέρετε. Η ταινία ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία, που συνέλλεξε πάντως, οκτώ χρυσά βατόμουρα.

Το όνομα του Άλαν Σμίθι και οι τραγικές ταινίες του, έγιναν παιχνίδι για απαιτητικούς σινεφίλ, στα χρόνια που ακολούθησαν.