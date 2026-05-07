Το Anafi International Film Festival επιστρέφει για 4η χρονιά

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης επιστρέφει για την τέταρτη διοργάνωσή του, από τις 18 έως τις 24 Ιουνίου 2026, στο νησί της Ανάφης, συνεχίζοντας να διαμορφώνει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου, καλλιτεχνικής έρευνας και τοπικής κοινότητας.



- How Soon Is Now?



Με κεντρικό θεματικό άξονα “How soon is now?”, το φεστιβάλ προσεγγίζει το παρόν ως μια κατάσταση διαρκούς επιτάχυνσης και μετάβασης, διερευνώντας τις κοινωνικές, πολιτικές και υπαρξιακές συνθήκες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη εμπειρία.

©Alexandra Riba

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές διεθνών και ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation και πειραματικού κινηματογράφου, καθώς και επιμελημένες ενότητες που αναδεικνύουν νέες κινηματογραφικές φωνές και αφηγηματικές μορφές.



Αναζητώντας ίσως τον χαμένο χρόνο, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους παρόν, παρελθόν και μέλλον συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ανάφης επιστρέφει για 4η φορά, στρέφοντας φέτος το βλέμμα του στη σχέση μας με το τώρα. Προσεγγίζοντας το παρόν όχι ως κάτι σταθερό ή αυτονόητο, αλλά ως ένα πεδίο εμπειριών, αντιφάσεων και δυνατοτήτων που διαμορφώνεται διαρκώς, σε μια στιγμή έντονης αβεβαιότητας αλλά και ανάγκης να φανταστούμε διαφορετικά το αύριο, η φετινή διοργάνωση αναζητά έργα που συνομιλούν με τη σύγχρονη πραγματικότητα, με όσα μας διαμορφώνουν αλλά και με όσα μπορούμε ακόμη να διεκδικήσουμε. Αναζητώντας ουτοπίες και δοκιμάζοντας να αμφισβητήσει τις δυστοπίες που μοιάζουν να καθορίζουν την εποχή μας, θέτει ένα απλό φαινομενικά, αλλά ουσιαστικό ερώτημα:

Πόσο σύντομα είναι τελικά το τώρα;

©Alexandra Riba

- Βασικά Προγράμματα



Μέσα από 6 βασικά προγράμματα, η φετινή διοργάνωση αναπτύσσει ένα πεδίο θεματικών που αγγίζουν τη μνήμη και το όνειρο, την επιθυμία και την queer οικειότητα, τη σχέση σώματος και εικόνας στην ψηφιακή εποχή, τους μηχανισμούς ελέγχου, αλλά και μορφές πνευματικότητας και σχέσης με το περιβάλλον. Οι άξονες αυτοί δεν λειτουργούν ως κλειστές ενότητες, αλλά ως διαδρομές που διασταυρώνονται, επιτρέποντας στο προσωπικό να συναντά το πολιτικό και το οικείο να συνομιλεί με το ανοίκειο. Μέσα από αυτές τις γραμμές, το πρόγραμμα στρέφεται σε ζητήματα επιθυμίας, ταυτότητας, φροντίδας, επιβίωσης και συλλογικής μνήμης, ενώ παράλληλα ανοίγει χώρο για ταινίες που κοιτούν προς την τεχνολογία, τη μεταμόρφωση, το τελετουργικό και το τοπίο ως φορείς εμπειρίας. Τέλος, και φέτος μέρος του προγράμματος αφιερώνεται στα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα που διαπερνούν το παρόν μας, και τους τρόπους με τους οποίους αυτά εγγράφονται τόσο στη συλλογική όσο και στην προσωπική εμπειρία. Μέσα από διαφορετικές κινηματογραφικές φωνές και , οι θεματικές αυτές διατρέχουν το πρόγραμμα ως μέρος μιας ευρύτερης αναζήτησης γύρω από το πώς βιώνουμε το τώρα.



- Παράλληλες Ενότητες



Παράλληλα με τα 6 βασικά προγράμματα, η φετινή διοργάνωση αναπτύσσει και μια σειρά από παράλληλες ενότητες με ειδικές προβολές, performances, συζητήσεις και δράσεις που επεκτείνουν το φεστιβάλ πέρα από την κινηματογραφική αίθουσα. Για πρώτη φορά φέτος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και έργα VR σε συνεργασία με την Poetics, ανοίγοντας το φεστιβάλ και προς πιο διευρυμένες, immersive μορφές κινηματογραφικής εμπειρίας. Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ της Ανάφης δεν λειτουργεί απλώς ως τόπος φιλοξενίας αλλά ως μια καλλιτεχνική πλατφόρμα, ένα τοπίο που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το φεστιβάλ εξερευνά την προβολή, τη συζήτηση και το βίωμα των ταινιών.



- Workshops | Gorgoná | Προβολές



Κεντρικό μέρος της φετινής διοργάνωσης αποτελούν και τα workshops, που επιστρέφουν ως χώροι ανταλλαγής, πειραματισμού και συλλογικής μάθησης. Μέσα από εργαστήρια που συνδέουν την κινηματογραφική πρακτική με ζητήματα εικόνας, αφήγησης, σώματος και τόπου, το φεστιβάλ συνεχίζει να επενδύει σε συμμετοχικές δράσεις που δημιουργούν χώρο για κοινή σκέψη και δημιουργία.



Η φετινή διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την ταινία λήξης Gorgoná της Εύης Καλογηροπούλου, μια ταινία που συνομιλεί ουσιαστικά με πολλές από τις ανησυχίες του φετινού προγράμματος γύρω από το σώμα, τη μεταμόρφωση, τον μύθο και την επιβίωση, λειτουργώντας σαν μια φυσική κατάληξη των διαδρομών που ανοίγει η φετινή διοργάνωση.



Η 4η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ανάφης συνεχίζει να προσεγγίζει το σινεμά ως χώρο συνάντησης, διαλόγου και αναζήτησης. Έναν χώρο όπου μπορούμε να σταθούμε μαζί απέναντι στις εντάσεις του παρόντος, αλλά και να φανταστούμε τι άλλο μπορεί να γίνει δυνατό. Και ίσως να επιστρέψουμε, ξανά, στο ίδιο ερώτημα από μια άλλη γωνία: πόσο διαρκεί τελικά μια στιγμή που ονομάζουμε τώρα;



Οι προβολές πραγματοποιούνται σε υπαίθριους και site-specific χώρους του νησιού, μετατρέποντας το φυσικό και κοινωνικό τοπίο της Ανάφης σε ενεργό μέρος της κινηματογραφικής εμπειρίας.



- Πέρα από τις προβολές



Το AnafiFF 2026 αναπτύσσεται ως ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό περιβάλλον που περιλαμβάνει:

– εργαστήρια και masterclasses κινηματογράφου,

φωτογραφίας και performance

– δημόσιες συζητήσεις και Q&A με δημιουργούς

– site-specific performances και μουσικά events

– συμμετοχικές δράσεις με την τοπική κοινότητα

– περιπατητικές και αρχειακές πρακτικές στο νησί



Κεντρικό ρόλο διατηρεί το ερευνητικό πρόγραμμα «Δείξε μου τον τόπο σου», το οποίο εξερευνά τη σχέση τόπου, μνήμης και ταυτότητας μέσα από συλλογικές καλλιτεχνικές διαδικασίες και ενεργή συμμετοχή των κατοίκων.



Το ερευνητικό και επιμελητικό πρόγραμμα «Δείξε μου τον τόπο σου» αποτελεί σύμπραξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ανάφης (ANAFIFF) και της καλλιτεχνικής κολεκτίβας ASTRO και βασίζεται σε μια site-responsive μεθοδολογία σχεδιασμένη από τη Ραΐσα Δεσύπρη.



Λίγο πριν την έναρξη του φεστιβάλ, η Ανάφη ενεργοποιείται ήδη μέσα από την ομαδική έκθεση «ΕΝΤΟΠΟΛΟΓΙΟ: Τοπικές Αφηγήσεις της Ανάφης», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαΐου έως τις 24 Ιουνίου 2026.



Η έκθεση ανοίγει στις 30 Μαΐου με εγκαίνια στο παλιό σχολείο της Ανάφης, ενώ θα ακολουθήσει σινε-πανηγύρι στην άνω πλατεία, ενεργοποιώντας από την πρώτη στιγμή τον δημόσιο χώρο και τη συλλογική εμπειρία. Η έκθεση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Κατερίνα Μαρκουλάκη, Αντιγόνη Παπαντώνη, Βασιλεία Σωφρονίου και Κανέλα Πετροπούλου, σε συν-σχεδιασμό με την κοινότητα της Ανάφης, σε επιμέλεια της Ραΐσας Δεσύπρη και παραγωγή του Στέλιου Χριστοφόρου.



Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα παρουσιαστεί ένα ανοιχτό πρόγραμμα δράσεων (30 Μαΐου – 2 Ιουνίου), το οποίο λειτουργεί ως μια πρώτη συνάντηση καλλιτεχνών, κατοίκων και επισκεπτών, προετοιμάζοντας το έδαφος για το φεστιβάλ.



Το «ΕΝΤΟΠΟΛΟΓΙΟ» εστιάζει στον τόπο ως πεδίο αφήγησης και εμπειρίας, αναδεικνύοντας τις ιστορίες, τις μνήμες και τις καθημερινές διαδρομές της Ανάφης μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές.



Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση δεν λειτουργεί ως παράλληλη δράση, αλλά ως προέκταση του ίδιου του φεστιβάλ - μια σταδιακή είσοδος σε έναν κοινό χώρο εικόνας, μνήμης και παρουσίας.



H υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» του Ιδρύματος Μποδοσάκη.



- Ένας θεσμός σε εξέλιξη



Από την ίδρυσή του το 2023, το Anafi International Film Festival εξελίσσεται σταθερά ως μια πλατφόρμα σύγχρονου κινηματογράφου και καλλιτεχνικού διαλόγου, ενεργοποιώντας το νησί μέσα από προβολές, εργαστήρια και διαθεματικές δράσεις.

Η διοργάνωση έχει προσελκύσει αυξανόμενο κοινό και σημαντικούς δημιουργούς, ενώ το 2025 ξεπέρασε τους 900 επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και τη σημασία της για την πολιτιστική ζωή της περιοχής.



Το φεστιβάλ λειτουργεί ως μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου ο κινηματογράφος δεν αποτελεί μόνο μέσο αφήγησης, αλλά εργαλείο παρατήρησης, κριτικής και συλλογικής εμπειρίας.



- Στόχος



Το AnafiFF επιδιώκει:

– τη στήριξη νέων και ανεξάρτητων δημιουργών

– τη δημιουργία χώρου ανταλλαγής και δικτύωσης

– την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας

– την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής σε απομακρυσμένες περιοχές

– τη σύνδεση της τέχνης με τον τόπο και τη σύγχρονη πραγματικότητα



