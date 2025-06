Athens Open Air Film Festival 2025: Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ

Το Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ γιορτάζει 15 αξέχαστα χρόνια και, με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), έρχεται να προσφέρει και φέτος δωρεάν και υψηλού επιπέδου κινηματογραφικές αποδράσεις σε μερικές από τις ωραιότερες τοποθεσίες της πόλης, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

Κλασικές και πολυαγαπημένες ταινίες σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, κινηματογραφικές ολονυκτίες σε ορισμένα από τα πιο μαγευτικά σημεία της πόλης και προβολές που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης, σε συνεργασία με θεσμούς όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

Προαύλιος χώρος Ζαππείου Μεγάρου, Αθήνα



21:30 Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ | THE CONVERSATION (1974, 114’)

Σκηνοθεσία: Φράνσις Φορντ Κόπολα

Πρωταγωνιστούν: Τζιν Χάκμαν, Τζον Καζάλ, Φρέντερικ Φόρεστ, Τέρι Γκαρ, Χάρισον Φορντ

Προβολή της ψηφιακά αποκατεστημένης κόπιας που έγινε πέρσι με αφορμή τα 50 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Πλατεία Μητροπόλεως, Αθήνα



21:30 Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ | THE THIRD MAN (1949, 104’)

Σκηνοθεσία: Κάρολ Ριντ Πρωταγωνιστούν: Τζόζεφ Κότεν, Όρσον Γουέλς, Αλίντα Βάλι, Τρέβορ Χάουαρντ

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Θέατρο Κολωνού (Λόφος Ιππίου, οδός Ιωαννίνων & Καπανέως), Αθήνα

21:30 PINK FLOYD: LIVE AT POMPEII (1972, 85’)

Σκηνοθεσία: Έιντριαν Μάμπεν

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια και ειδική ηχητική εγκατάσταση από την ART OF SOUND

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στη συμβολή με Παρθενώνος), Αθήνα

21:30 Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΙΤΖΙ | PRIZZI’S HONOR (1985, 130’)

Σκηνοθεσία: Τζον Χιούστον Πρωταγωνιστούν: Τζακ Νίκολσον, Κάθλιν Τέρνερ, Αντζέλικα Χιούστον, Γουίλιαμ Χίκεϊ

Επετειακή προβολή 40 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ



ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, Στρατηγού Καλλάρη 50, Παλαιό Ψυχικό



21:00 Πρόλογος - Συζήτηση για το βιβλίο και την ταινία από τον Θανάση Χατζόπουλο, Ποιητή - Ψυχαναλυτή



21:30 ΟΙ ΩΡΕΣ | THE HOURS (2002, 111’)

Σκηνοθεσία: Στίβεν Ντάλντρι Πρωταγωνιστούν: Νικόλ Κίντμαν, Μέριλ Στριπ, Τζούλιαν Μουρ, Εντ Χάρις

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, Στρατηγού Καλλάρη 50, Παλαιό Ψυχικό

21:00 Πρόλογος - Συζήτηση για το βιβλίο και την ταινία από την Κατερίνα Σχινά, Μεταφράστρια - Κριτικό Λογοτεχνίας



21:30 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΑΟΥΑΡΝΤΣ ΕΝΤ | HOWARDS END (1992, 140’)

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Αϊβορι Πρωταγωνιστούν: Εμα Τόμσον, Αντονι Χόπκινς, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Βανέσα Ρεντγκρέιβ

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ FULL MOON SLEEPOVER

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα

21:30 ΓΟΥΑΛΑΣ ΚΑΙ ΓΚΡΟΜΙΤ ΣΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ | WALLACE & GROMIT: THE CURSE OF THE WERE-RABBIT (2005, 85’)

Σκηνοθεσία: Νικ Παρκ, Στιβ Μποξ

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά

23:00 ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΦΟΝΟΙ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ | MANHATTAN MURDER MYSTERY (1993, 107’)

Σκηνοθεσία: Γούντι Αλεν Πρωταγωνιστούν: Γούντι Αλεν, Ντάιαν Κίτον, Αντζέλικα Χιούστον, Αλαν Αλντα

00:50 Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ | JAGGED EDGE (1985, 104’)

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Μάρκαντ Πρωταγωνιστούν: Τζεφ Μπρίτζες, Γκλεν Κλόουζ, Πίτερ Κογιότ, Ρόμπερτ Λότζια

02:40 ΑΘΩΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ | PRESUMED INNOCENT (1990, 127’)

Σκηνοθεσία: Αλαν Τζ.Πάκουλα Πρωταγωνιστούν: Χάρισον Φορντ, Μπράιαν Ντένεχι, Ραούλ Τζούλια, Γκρέτα Σκάκι, Μπόνι Μπεντέλια

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ‘80s ΤΡΟΜΟΥ

Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, Μοναστηρίου 137, Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα

21:45 Η ΟΜΙΧΛΗ | THE FOG (1980, 89’)

Σκηνοθεσία: Τζον Κάρπεντερ Πρωταγωνιστούν: Αντριεν Μπαρμπό, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζάνετ Λι, Χαλ Χόλμπρουκ

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

23:30 ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ | Α NIGHTMARE ON ELM STREET (1984, 91’)

Σκηνοθεσία: Γουές Κρέιβεν Πρωταγωνιστούν: Χέδερ Λάγκενκαμπ, Τζόνι Ντεπ, Ρόμπερτ Ίνγκλουντ, Τζον Σάξον

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

01:15 Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ | SLEEPAWAY CAMP (1983, 88’)

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Χίλτζικ Πρωταγωνιστούν: Φελίσα Ρόουζ, Τζόναθαν Tίρστεν, Φρανκ Σορεντίνο, Κάρεν Φιλντς

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πλατεία Κοτζιά (είσοδος από οδό Αθηνάς), Αθήνα

21:30 Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑΣ | LE MARI DE LA COIFFEUSE (1990, 82’)

Σκηνοθεσία: Πατρίς Λεκόντ Πρωταγωνιστούν: Ζαν Ροσφόρ, Αννα Γκαλιένα, Ρολάν Μπερτάν, Ιβελίν Αϊλό

Προβολή με αφορμή την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Θερινό Σινεμά Ανεσις, Λεωφ. Κηφισίας 14, Αθήνα

21:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ | MELODIE EN SOUS-SOL (1963, 118’)

Σκηνοθεσία: Ανρί Βερνέιγ Πρωταγωνιστούν: Ζαν Γκαμπέν, Αλέν Ντελόν, Μορίς Μπιρό, Βιβιάν Ρομάνς

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ | A WORLD OF GODS AND MONSTERS: ΔΥΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΖΕΪΜΣ ΓΟΥΕΪΛ

Πάρκο Δρακοπούλου, Αθήνα

21:30 Η ΝΥΦΗ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΪΝ | BRIDE OF FRANKENSTEIN (1935, 75’)

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γουέιλ Πρωταγωνιστούν: Μπόρις Καρλόφ, Έλσα Λάντσεστερ, Κόλιν Κλάιβ, Βάλερι Χόμπσον

Επετειακή προβολή 90 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας, με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

22:45 Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΤHE INVISIBLE MAN (1933, 71’)

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γουέιλ Πρωταγωνιστούν: Κλοντ Ρέινς, Γκλόρια Στιούαρτ, Γουίλιαμ Χάριγκαν. Ντάντλεϊ Ντιγκς

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τεχνόπολη Δήμου Αθηνών, Πειραιώς 100, Αθήνα - Είσοδος από Ιάκχου

21:30 ΤΙΓΡΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΣ | CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON (2000, 119’)

Σκηνοθεσία: Ανγκ Λι Πρωταγωνιστούν: Τσόου Γιουν Φατ, Μισέλ Γιέο, Ζανγκ Ζι Γι, Τσανγκ Τσεν

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πάρκο Ελευθερίας, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα

21:30 ΜAΜΑ ΡΟΜΑ | MAMMA ROMA (1962,106’)

Σκηνοθεσία: Πιέρ Πάολο Παζολίνι Πρωταγωνιστούν: Αννα Μανιάνι, Έτορε Γκαροφόλο, Φράνκο Τσίτι, Σιλβάνα Κορσίνι

Σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο πλαίσιο της έκθεσης «Marlene Dumas: Cycladic Blues». Την ταινία επέλεξε, ειδικά για τη συγκεκριμένη προβολή, η ίδια η καλλιτέχνις, Marlene Dumas.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Θερινό Σινεμά Ανεσις, Λεωφ. Κηφισίας 14, Αθήνα

21:00 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ | INDIA SONG (1975, 120’)

Σκηνοθεσία: Μαργκερίτ Ντιράς Πρωταγωνιστούν: Ντελφίν Σερίγκ, Μισέλ Λονστντάλ, Ματιέ Καριέρ, Κλοντ Μαν

Επετειακή προβολή 50 χρόνων σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης («Ελ Πάσο»), Γρ. Λαμπράκη 7, Καλλιθέα

21:30 ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΕΛ ΠΑΣΟ | FOR A FEW DOLLARS MORE (1965, 132’)

Σκηνοθεσία: Σέρτζιο Λεόνε Πρωταγωνιστούν: Κλιντ Ίστγουντ, Λι Βαν Κλιφ, Τζιάν Μαρία Βολοντέ, Κλάους Κίνσκι

Επετειακή προβολή 60 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας, με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια, σε συνεργασία με την Athens Kallithea FC