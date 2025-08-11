Αυτή η ταινία με τον Πέδρο Πασκάλ κρύβει μια πικρή αλήθεια για τους κοντούς άνδρες

Δεκαετίες πριν ο Πέδρο Πασκάλ παίξει στην ταινία Materialists («Ταιριάζουμε;») δίπλα στην Ντακότα Τζόνσον και τον Κρις Έβανς, η θρυλική αοιδός Ρίτα Σακελλαρίου τραγούδησε: «Στο ξαναλέω, μην παίζεις με τον κοντό, γιατί για πάρτη του, θα κλαις όπως κι εγώ», σε στίχους και μουσική Νίκου Καρβέλα.

Το τραγούδι είχε τίτλο «Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα» και αναφερόταν, σύμφωνα με φήμες, στον Γιώργο Χαραλαμπόπουλο, ιδιοκτήτη χαρτοπαικτικής λέσχης στην περιοχή της Πλατείας Συντάγματος, ο οποίος ήταν και μόνιμος θαμώνας στη «Νεράιδα» και στη «Φαντασία».

Ο συγκεκριμένος άνδρας παρά το όχι επιβλητικό μπόι του, φημιζόταν για την αυτοπεποίθηση του, με τις διηγήσεις της εποχής να λένε πως έσπαγε τα περισσότερα πιάτα στην εκάστοτε πίστα. 'Ήταν μια φιγούρα του περιθωρίου, δεν έμπλεκες μαζί του.

Αυτή η έξυπνη ρίμα του Νίκου Καρβέλα και ο αστικός μύθος που τη συνόδεψε, βοήθησαν γενιές μικροκαμωμένων ανδρών να νιώσουν λιγότερη ανασφάλεια με το ύψος τους, να γιορτάσουν το μικρό δέμας και την τεράστια ψυχή τους.

Σήμερα, όλα αυτά μάλλον δεν έχουν και τόση αξία.

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του BBC, οι ψηλοί άνδρες και γυναίκες είναι πιθανότερο να κερδίσουν περισσότερες και πιο ποιοτικές δουλειές (αν και οι πιο κοντοί, από τον Τζέιμς Ντιν και τον Τομ Κρουζ ως τον Ντάνιελ Ράντκλιφ, διαπρέπουν στο σινεμά), δείχνουν προς τα έξω πιο υγιείς, πιο κυριαρχικοί, πιο «έτοιμοι» για να κερδίσουν το συνομιλητή τους, είτε πρόκειται για φίλο, είτε για επίδοξο ερωτικό σύντροφο.

(Προσοχή ακολουθεί spoiler για την ταινία Materialists).

Στην ταινία Materialists, o χαρακτήρας που υποδύεται ο Πέδρο Πασκάλ υποδύεται τον Χάρι, έναν περιζήτητο, γοητευτικό εργένη, που γνωρίζει τη Λούσι, μια νεαρή, ανερχόμενη επαγγελματία του σύγχρονου «ζευγαρώματος». Αυτή η μοντέρνα προξενήτρα που νιώθει ότι τα έχει δει όλα στο παιχνίδι του ερωτικού ταιριάσματος, θα νιώσει άναυδη με τον δυναμισμό και τον παλαιομοδίτικο ρομαντισμό του Χάρι.

Μέχρι που διαπιστώνει μια παράξενη ουλή στο σώμα του και αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί. Ο Χάρι έχει υποβληθεί σε εγχείριση αύξησης ύψους. Η Λούσι ήταν ένα «τρόπαιο» για εκείνον, μια ρεβάνς για την εποχή που δεχόταν απορρίψεις ως κοντός άντρας.

Η Λούσι δέχεται μια «σφαλιάρα» σκληρού ρεαλισμού και ζητά από τον Χάρι να χωρίσουν σαν φίλοι. Αποδέχεται ότι ξεμυαλίστηκε ερωτικά από την παρουσία του και συνάμα αντιλαμβάνεται τον σκοπό που εξυπηρετούσε η βραχύβια ερωτικής τους συμβίωση. Χωρίζουν με αμοιβαία χαμόγελα. Στο τέλος ο Χάρι γονατίζει αρκετά εκατοστά τα πόδια του, για να δείξει στη Λούσι το προ επέμβασης ύψος του. Είναι μια πολύ αμήχανη σκηνή, ούτε συγκινητική, ούτε κατ' ελάχιστο αστεία.

Ίσως όμως και να έχει ίχνη ρεαλισμού. Ίσως και να καθρεφτίζει στη μεγάλη οθόνη το άγχος των κοντών ανδρών να πετύχουν, σε ένα κόσμο που ευνοεί τους ψηλούς.

Τι είναι η επέμβαση αύξησης ύψους;

Η επέμβαση επιμήκυνσης άκρων αν και παλαιότερα αποτελούσε μέθοδος αποκατάστασης σε θύματα ατυχημάτων ή σε άτομα με γενετικές ανωμαλίες, σήμερα τείνει να εξελιχθεί σε δημοφιλέστατη πρακτική αισθητικής χειρουργικής.

Η επέμβαση περιλαμβάνει το σπάσιμο των οστών του μηρού μέσω μεταλλικού εμφυτεύματος, το οποίο επεκτείνεται μέσω μαγνητικού μηχανισμού που τοποθετείται εσωτερικά ή εξωτερικά στο σώμα του ασθενή και αναγκάζει τα οστά να αναπτυχθούν περαιτέρω. Με κάθε επέμβαση, ο ασθενής μπορεί να κερδίσει στην καλύτερη περίπτωση, οκτώ εκατοστά ύψους.

Πρόκειται για μια επέμβαση με ιδιαίτερα οδυνηρή αποκατάσταση. Ο ασθενής δεν μπορεί να περπατήσει για αρκετές εβδομάδες και κινείται μόνο με αναπηρικό αμαξίδιο, πατερίτσες ή άλλα βοηθήματα. Όταν επουλωθεί η πληγή, ο ασθενής καλείται να υπομείνει και την φάση διάτασης του οστού, τουτέστιν να περιμένει να ψηλώσει. Άλλοι δύο μήνες αποθεραπείας δηλαδή. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο ασθενής πρέπει να έχει αποφύγει τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια επέμβαση.

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

Μη σωστή σκλήρυνση ή πώρωση των οστών

Μη επίτευξη του επιθυμητού μήκους

Βλάβες σε μύες ή νεύρα

Λοιμώξεις στην τομή ή στο οστό

Λοιμώξεις στις θέσεις των καρφίδων (για την περίπτωση τοποθέτησης εξωτερικής συσκευής)

Δυσκαμψία στις αρθρώσεις ή στους μύες του επιμηκυμένου μέλους

Επίσης υπάρχει πόνος και ενόχληση μετά την αναισθησία, για τα οποία οι γιατροί συνταγογραφούν αναλγητικά.

Πόσο κοστίζει η επέμβαση;

Σύμφωνα με το HeightLengthening.com, το κόστος στις ΗΠΑ μπορεί να ξεπεράσει τα 120.000 δολάρια ή ακόμη και τα 250.000 δολάρια αν επιμηκυνθούν και η κνήμη και ο μηρός. Στην Ευρώπη κυμαίνεται από 55.000 έως 80.000 δολάρια, ενώ σε χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Τουρκία, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη κυμαίνεται από 40.000 έως 70.000 δολάρια. Η τοποθέτησή εξωτερικών συσκευών μπορεί να μειώσει το κόστος κατά περίπου 40.000 δολάρια.

Το τελικό κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι αμοιβές του χειρουργού, το κόστος εμφυτευμάτων, οι ημέρες νοσηλείας, τα έξοδα χειρουργείου και ανάνηψης, οι ακτινογραφίες και οι διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και οι επισκέψεις στο ιατρείο.

Με στοιχεία από Financial Times, Men's Journal.