Αυτός είναι ο λόγος που η ταινία της Σίντνεϊ Σουίνι πήγε τόσο άθλια στο box office

Άπειρα είναι τα δημοσιεύματα για την Σίντνει Σουίνι (Sydney Sweeney) φέτος και όλοι θα νομίζαμε ότι ό,τι και να κάνει η ηθοποιός θα είναι επιτυχημένο, θα πάρει προβολή, θα συζητηθεί. Ωστόσο τελικά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι....

Κάνοντας πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο, η βιογραφική ταινία για την πυγμαχία Christy φαινόταν σαν μια σίγουρη υποψήφια για το βραβεία.

Η φιγούρα της κυριολεκτικά «μεταμορφώθηκε» και η ερμηνεία που έγινε από την Σίντνει Σουίνι ήταν απίστευτη, όπως χαρακτηρίστηκε από το κοινό. Η σταρη οποία μειώνει την εκρηκτική της εμφάνιση κάτω από μια σειρά από κακές περούκες, 13 κιλά επιπλέον μυϊκή μάζα για να δημιουργήσει την πρωτοποριακή πυγμάχο-σκληροτράχηλη Christy Martin.

Το δράμα των 15 εκατομμυρίων δολαρίων, που άρεσε στο κοινό έφτασε στο TIFF ως ένας από «τα σιγουράκια» για βραβείο. Όπως σημειώνει και το vulture.com, γυρίστηκε με σχετικά περιορισμένο προϋπολογισμό από τον καταξιωμένο Αυστραλό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μισόντ και εντάσσεται σε μια περήφανη σειρά αστέρων για λαμπερές ηθοποιούς που ντύνονται άσχημα ενόψει των βραβείων Όσκαρ (βλ.: The Hours της Νικόλ Κίντμαν, Monster της Σαρλίζ Θερόν, I, Tonya της Μάργκοτ Ρόμπι).

Αναμενόταν ευρέως ότι θα αξιοποιούσε επίσης τη γοητεία του κοινού για τη Σουίνι - αναμφισβήτητα την πιο σημειωτική διασημότητα της γενιάς της.

Γιατί η ταινία με την Σίντνει Σουίνι δεν πήγε τόσο καλά όσο το αναμενόμενο

Η Σίντνει Σουίνι πρόσφατα έγραψε στο Instagram ότι εξακολουθεί να είναι «βαθιά περήφανη» για την Christy — «γιατί; επειδή δεν κάνουμε πάντα τέχνη μόνο για αριθμούς, την κάνουμε για αντίκτυπο» — και μάλιστα παρευρέθηκε στην υποχρεωτική τελετή απονομής των Όσκαρ, τα Βραβεία Governors, την Κυριακή, για να κάνει εκστρατεία υπέρ της. Ωστόσο, οι παρατηρητές της βιομηχανίας συνέχισαν να προβληματίζονται τόσο για την υποτονική ανταπόκριση του κοινού στην ταινία όσο και για την καταστροφική προβολή της Black Bear στις αίθουσες (η Christy έχασε πάνω από 1.100 οθόνες το δεύτερο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της, χάνοντας κάθε πιθανότητα να «αποκτήσει» πενιχρές πρώιμες αποδόσεις για τελική κερδοφορία).

Ενώ το αθλητικό δράμα σίγουρα ταιριάζει σε μια ανησυχητική τάση πρόσφατων καλλιτεχνικών ταινιών με διασημότητες A-list να σπαρταρούν και να πεθαίνουν στο box office — το βιο-δράμα MMA του Dwayne Johnson, The Smashing Machine· η φαντασμαγορία μετά τον τοκετό Die My Love, με πρωταγωνιστές την Jennifer Lawrence και τον Robert Pattinson· η ταινία ληστείας του Channing Tatum με τον λυπημένο πατέρα Roofman· και η ρομαντική φαντασία των Margot Robbie και Colin Farrell, «A Big Bold Beautiful Journey», μεταξύ εκείνων που παίχτηκαν σε σχεδόν άδειους κινηματογράφους — η αδυναμία του Sweeney να «ανοίξει» την Christy δεν ήταν το μεγαλύτερο μειονέκτημά της.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια της Black Bear για την ταινία, η Christy τελικά έπεσε θύμα οικονομικών ανέμων που πλήττουν τον κόσμο του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Και τώρα τα στελέχη της εταιρείας προσπαθούν να αποδώσουν ευθύνες. «Η δημιουργία μιας μικρής ταινίας - ακόμη και με ένα μεγάλο αστέρι - έχει γίνει πολύ δύσκολη», λέει ένας ατζέντης ταλέντων του Χόλιγουντ με μακροχρόνιους δεσμούς με τον κόσμο του ανεξάρτητου κινηματογράφου. «Παλιότερα μπορούσες να κάνεις περιορισμένες κυκλοφορίες. Αυτή η ταινία, η ταινία Rock, θα έπρεπε να είχε βγει σε τέσσερις οθόνες και στη συνέχεια να είχε προβληθεί σε ευρείες πλατφόρμες. Τώρα βγαίνουν σε χιλιάδες οθόνες και μάχονται ενάντια σε μεγάλες ταινίες όπως το Avatar. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό επειδή δεν μπορείς να κρατήσεις τις οθόνες! Αυτός είναι ο θάνατος της ανεξάρτητης κινηματογραφικής βιομηχανίας για τον οποίο κανείς δεν μιλάει».

Σε μια συνέντευξη με το Deadline νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Black Bear, Teddy Schwarzman, περιέγραψε πώς θα έμοιαζε η επιτυχία της Christy - παρέχοντας έτσι μια ευρεία λογική για την κυκλοφορία της ταινίας σε πάνω από 2.000 κινηματογράφους. «Υπάρχει πολλή συζήτηση για την χαμηλή απόδοση του Smashing Machine, την οποία εκτιμήσαμε ως ταινία», είπε ο Schwarzman.

«Η Christy γυρίστηκε για λιγότερο από 20 εκατομμύρια δολάρια, πιο κοντά στα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η προβολή μας, από την άποψη των ΗΠΑ, είναι μέτρια. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό που θέλουμε να βεβαιωθούμε είναι ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι απίστευτα μοναδική ερμηνεία προσφέρει η Sydney Sweeney. Είναι μια μεταμόρφωση τόσο σωματική όσο και συναισθηματική. Φεύγοντας από το Τορόντο, μπήκε αμέσως σε διαδικασία επιλογής για βραβεία. Το κοινό πραγματικά ενθουσιάστηκε με αυτήν.»

Κλειδί για αυτή τη στρατηγική κυκλοφορίας, φυσικά, είναι ένα οικοσύστημα αλυσίδας κινηματογράφων που εξακολουθεί να έχει αποδεκατιστεί από την πανδημία και τις δίδυμες απεργίες του Χόλιγουντ το 2023, οι οποίες συνεχίζουν να διαταράσσουν την αλυσίδα εφοδιασμού ταινιών. Με τα πολυκινηματογράφους ουσιαστικά να έχουν έλλειψη νέου προϊόντος, μια μικρότερη ταινία όπως η Christy - η οποία πριν από την COVID θα είχε δημιουργήσει δυναμική μέσω ισχυρών κριτικών και προφορικής διαφήμισης - οδηγήθηκε κατευθείαν σε ασυνήθιστα ευρεία κυκλοφορία. Εξίσου σημαντικό είναι ότι αξιολογήθηκε με τα ίδια μετρικά χρημάτων ευρείας κυκλοφορίας όπως μια ταινία που εισήχθη στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ή μια ταινία μεγα-προϋπολογισμό όπως το Wicked: For Good της Universal.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Black Bear είδε μια ευκαιρία να κρατήσει περισσότερες οθόνες και την άρπαξε», λέει ο Daniel Loria, διευθυντής σύνταξης του Boxoffice Pro. «Αν κοιτάξετε το υπόλοιπο της χρονιάς, δεν πρόκειται να βρουν 2.000 οθόνες σε καμία άλλη γωνιά του ντουλαπιού. Δεν υπάρχει χώρος. Μόλις βγει το Wicked, ξεχάστε το. Κανείς δεν πρόκειται να φτάσει ούτε στο ελάχιστο στο να έχει μια ανεξάρτητη ταινία σε αυτό το επίπεδο. Άρα θα έπρεπε να είχαν κάνει platforming; Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να φτάσουν σε αυτόν τον αριθμό οθονών».

Η Black Bear δαπάνησε 10 εκατομμύρια δολάρια για το μάρκετινγκ της Christy: μια σχετικά ισχυρή δαπάνη για τα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με τον περιορισμένο προϋπολογισμό παραγωγής της ταινίας. Αλλά αυτή η προσπάθεια δεν ήταν εφικτή για την οικονομική ύφεση του κινηματογράφου.

Ο Οκτώβριος έφερε μια σειρά από ηχηρές αποτυχίες, συμπεριλαμβανομένης της θλιβερής ταινίας Tron: Ares της Disney, της ελάχιστα προβλημένης βιογραφικής ταινίας του Boss, Springsteen: Deliver Me From Nowhere, και της μουσικής προσαρμογής της J.Lo, Kiss of the Spider Woman, που πλέον αποτελεί τη χειρότερη συνολική εισπρακτική επιτυχία εκείνου του μήνα από το 1997.

«Εκ πρώτης όψεως, η Κρίστι δεν μοιάζει με ταινία που θα προβληθεί το Σαββατοκύριακο των 2.000 αιθουσών», λέει η Λόρια. «Αυτή η ταινία δεν φτιάχτηκε για αυτό. Αλλά η αγορά ήταν εκεί για να την εκμεταλλευτεί. Η Μαύρη Αρκούδα είδε μια ευκαιρία. Και η ευκαιρία δεν ευοδώθηκε».