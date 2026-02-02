Βρέθηκε η γειτονιά της Αθήνας που έτρεχε ο Βέγγος στον «Παπατρέχα»

Οι ελληνικές ταινίες έχουν έναν μαγικό τρόπο να μοιάζουν πάντα φρέσκες. Και σύμφωνα με το Exploring Greece, πίσω από το ατελείωτο τρέξιμο του Θανάση Βέγγου στον «Παπατρέχα» κρύβεται μια πολύ συγκεκριμένη γειτονιά της Αθήνας.

Η υπόθεση που έκανε τον Βέγγο… να μην προλαβαίνει

Ο Πολύδωρος, ο θρυλικός θυρωρός που υποδύεται ο Θανάσης Βέγγος, προσπαθεί να εξυπηρετήσει μια ολόκληρη πολυκατοικία, να παντρέψει έξι αδερφές και μια θεία και -κάπου ανάμεσα- να βρει χρόνο για τον δικό του έρωτα.

Η ταινία του 1966, σε σκηνοθεσία Ερρίκου Θαλασσινού, έγινε τεράστια επιτυχία, ενώ ο Βέγγος γύρισε μόνος του ακόμη και τις πιο επικίνδυνες σκηνές.

Πού γυρίστηκε ο «Παπατρέχας»

Σύμφωνα με το Exploring Greece, τα γυρίσματα έγιναν σε μια πολυκατοικία στο Παγκράτι, στη γωνία Υμηττού και Αρρύβου, στους αριθμούς 151–153.

Θανάσης Βέγγος | Youtube / google maps

Το κτίριο παραμένει σχεδόν ίδιο, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Περισσότερο από μισό αιώνα μετά, η πολυκατοικία στέκει σαν μικρό κινηματογραφικό μνημείο μέσα σε μια Αθήνα που έχει αλλάξει ριζικά.

Οι σκηνές του Βέγγου που τρέχει, σκοντάφτει, σώζει, εξυπηρετεί και γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης παραμένουν από τις πιο αγαπημένες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Ο «Παπατρέχας» έκανε πρεμιέρα στις 28 Φεβρουαρίου 1966 και έκοψε 420.339 εισιτήρια - νούμερο τεράστιο για την εποχή.