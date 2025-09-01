Bugonia: Καρφιά Βαμβουνάκη κατά Λάνθιμου - «Μήπως χειροκροτάνε επειδή η ταινία τελείωσε;»

O Γιώργος Λάνθιμος παρουσίασε τη νέα ταινία του, Bugonia, στο 82ο Φεστιβάλ της Βενετίας, και το κοινό ενθουσιασμένο χειροκροτούσε τον δημιουργό και την Έμα Στόουν για έξι λεπτά. Την εν λόγω αποθέωση «δυσκολεύεται να καταλάβει» η συγγραφέας Μάρω Βαμβουνάκη, η οποία φαίνεται να είχε αντίθετη άποψη για την ταινία.

Με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, δηλώνει ότι δεν της άρεσει η θεματολογία από τα έργα του Λάνθιμου αν και φαίνεται να τον εκτιμά ως σκηνοθέτη.

Συγκεκριμένα ανήρτησε: «Ξύπνησα με την ανάγκη να πω μια κακιούλα…Όπου και να κοιτάξω βλέπω να ξεχειλίζει η εθνική περηφάνια για το πόσα δευτερόλεπτα χειροκρότησαν στο τέλος τη νέα ταινία του Λάνθιμου στη Βενετία. 6 λεπτά; 6,2; 6,3, 6,7;..

Έχω δει κάποια έργα του εντυπωσιακής τεχνικής, αλλά δεν μου άρεσαν. Ίσως είμαι η μόνη απ’ τους θεατές του αλλά δεν μου αρέσει η θεματολογία, οι χαρακτήρες, η επίγευση, το όποιο νόημα.

Όσο για το χειροκρότημα προχθές που τόση αξία έχει για μας ως χώρα, μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε ενθουσιασμένος επειδή η ταινία τέλειωσε; Να το σκεφτούμε κι αυτό πριν τρελαθούμε ως λαός από το πολύ καμάρι».

Μάλιστα, στη συνέχεια προσθέτει σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση της: «Να κάνω μια ερώτηση κι εγώ; Στο φεστιβάλ Βενετίας πόσα λεπτά χειροκροτούν κατά μέσο όρο στο τέλος μιας ταινίας; Για να έχουμε ένα μέτρο δηλαδή.

Πιο πολύ από όλα με ενοχλεί που κάνουμε τούμπες κάθε φορά που οι ξένοι μας λένε ένα μπράβο! Όχι, ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος με μάγευε είτε βραβευόταν είτε όχι, το ίδιο κι ο Κακογιάννης. Ο Ταρκόφσκι είχε βραβευτεί; Πόσα δευτερόλεπτα χειροκροτήθηκε;». έγραψε η συγγραφέας.