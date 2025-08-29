Ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσίασε τη νέα ταινία του, Bugonia, στο 82ο Φεστιβάλ της Βενετίας, με το κοινό να ενθουσιάζεται και να χαρίζει στον σκηνοθέτη και στην πρωταγωνίστρια, Έμα Στόουν (Emma Stone), ένα ασταμάτητο χειροκρότημα, διάρκειας έξι λεπτών.

Η Έμα Στόουν, η οποία φορούσε ένα λαμπερό φόρεμα Julie de Libran, δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της ενώ ευχαριστούσε το κοινό για τη θερμή υποδοχή. Μάλιστα, η συγκίνηση της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού ήταν τόσο μεγάλη που κάποια στιγμή δάκρυσε.

Ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα, το οποίο έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», ήταν εκείνο που της άλλαξε τη διάθεση με την Έμα Στόουν να ξεσπάσε γέλια όταν το είδε.

Μαζί με τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν στη χθεσινή παγκόσμια πρεμιέρα της Bugonia ήταν και το υπόλοιπο καστ της ταινίας που υποκλίθηκαν όλοι μαζί στο κοινό.

Στη συνέχεια αποχώρησαν από την αίθουσα σχηματίζοντας όλοι μαζί μια αλυσίδα, κρατώντας ο ένας του ώμου του άλλου.

Θερμή ήταν η υποδοχή που επεφύλασσε το κοινό στην Έμα Στόουν και στο κόκκινο χαλί, πριν την προβολή της ταινίας με την ίδια να ποζάρει με τους θαυμαστές της για selfies και να υπογράφει αυτόγραφα ενώ οι φαν της φώναζαν το όνομά της ξανά και ξανά.

Στην Bugonia που είναι remake της κορεάτικης ταινίας του 2003 «Save The Green Planet!» πρωταγωνιστούν ακόμα οι Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis) και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone).

#EmmaStone sings while walking the red carpet at the #VeniceFilmFestival premiere of "Bugonia." pic.twitter.com/bYBgogglqZ — Variety (@Variety) August 28, 2025

Σύμφωνα με το σενάριο που υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι (Will Tracy), δύο νεαροί άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρίας πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει αρχικά στις 24 Οκτωβρίου σε περιορισμένη διανομή στις ΗΠΑ και στις 31 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η ευρεία προβολή της, ενώ στις ελληνικές αίθουσες αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.