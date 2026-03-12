Δεν είναι ο Hannibal: Ο Άντονι Χόπκινς αποκάλυψε τον πιο δύσκολο ρόλο του

Κάποιοι τον θυμούνται από τα θρυλικά «Απομεινάρια μιας Ημέρας», άλλοι από τη «Σιωπή των Αμνών» ή ακόμα και από το "Father", τη συγκινητική κινηματογραφική ιστορία στην οποία έπαιξε δίπλα στην Ολίβια Κόλμαν και ίσως από εκεί να τον έμαθε και η Gen Z. Ο Βρετανός ηθοποιός Άντονι Χόπκινς αναπνέει για το σινεμά και το έχει υπηρετήσει σε αριστουργήματα, σε b-movies, ακόμα και σε ταινίες που δεν του ταίριαξαν καθόλου.

Ο Άντονι Χόπκινς επίσης, ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των Βρετανών ηθοποιών που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν ρόλους Αμερικάνων. Άλλαξε την προφορά του, έγινε «γιάνκι», όσο μπορούσε τελοσπάντων. Μέσα του ίσως και να γελούσε με όσα ήταν αναγκασμένος να κάνει, για τις ανάγκες ενός ρόλου.

Υπήρξε όμως και μια τέτοια περίπτωση, όπου η «αμερικανοφιλία» του χαρακτήρα του, τον έκανε να ζοριστεί πάρα πολύ.

Σε συνέντευξή του στο Backstage το 2013, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ερμηνεία του στον ομώνυμο ρόλο της ταινίας “Nixon” του Όλιβερ Στόουν, τον εξόντωσε. «Δεν είμαι Αμερικανός», είχε πει «Γιατί στο καλό με επέλεξαν για τον ρόλο; Aφού είμαι Βρετανός. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Νομίζω πως αυτός ήταν ο πιο δύσκολος ρόλος μου». Του χάρισε την τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ, οπότε μάλλον αυτό δεν πήγε και τόσο χάλια..

Η συγκεκριμένη βιογραφική ταινία κυκλοφόρησε το 1995 και ο ρόλος που ενσάρκωσε ο Χόπκινς επαινέθηκε από τους δημοσιογράφους. Η Τζάνετ Μάσλιν έγραψε στους New York Times: «Ο Χόπκινς αποδίδει την μαχόμενη φιγούρα, την άκαμπτη, εμφανώς ταλαιπωρημένη φιγούρα του ήρωα του, με εντυπωσιακή δεξιοτεχνία». Ο Άντονι Χόπκινς δεν κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου εκείνη τη χρονιά. Πόση αμερικανιά να αντέξει η βρετανική ψυχή του;