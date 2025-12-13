Μενού

The Drama: Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα έχουν τον πιο χαοτικό γάμο της χρονιάς

Όλα όσα έχουν γίνει γνωστά για το The Drama, την επερχόμενη ταινία της A24 πουκάνει πρεμιέρα στις 3 Απριλίου 2026.

The Drama
The Drama | Youtube
Μετά το Die My Love, ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει με νέο κινηματογραφικό ρόλο, με την Ζεντάγια συμπρωταγωνίστρια. Αυτό κι αν είναι unexpected couple.

Προφανώς και αυτή η σύμπραξη μας κινεί την περιέργεια για το πόσο καλή χημεία θα έχουν μεταξύ τους. Το σίγουρο είναι πως το 2026 θα έχουμε δύο από τα πιο δημοφιλή και χαρισματικά ονόματα του σύγχρονου Χόλιγουντ στην μεγάλη οθόνη. Εξού και το The Drama, παραγωγή της A24, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον.

ΤΑΙΝΙΕΣ