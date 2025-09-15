Emmy: Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ με παλαιστινιακή κεφίγια καταγγέλλει «γενοκτονία» στη Γάζα

Με έντονο πολιτικό μήνυμα εμφανίστηκε ο Χαβιέρ Μπαρδέμ στα 77α βραβεία Emmy, φορώντας παλαιστινιακή κεφίγια στο κόκκινο χαλί, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Ο βραβευμένος Ισπανός ηθοποιός, γνωστός για τη δημόσια στήριξή του στην Παλαιστίνη, προχώρησε σε δηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα αιχμηρές, καταγγέλλοντας τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως «γενοκτονία».

#Emmys nominee Javier Bardem voices his support to end the genocide in Gaza and talks about the growing movement of Film Workers for Palestine. pic.twitter.com/baBVco4g5I — The Hollywood Reporter (@THR) September 14, 2025

Ο Μπαρδέμ επικαλέστηκε τη θέση της International Association of Genocide Scholars (IAGS), ζητώντας την επιβολή εμπορικού και διπλωματικού αποκλεισμού κατά του Ισραήλ: «Στα τέλη Αυγούστου, η International Association of Genocide Scholars (IAGS) που έχει μελετήσει διεξοδικά την έννοια της γενοκτονίας, χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα ως γενοκτονία. Και γι’ αυτό ζητάμε τον εμπορικό και διπλωματικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ, ώστε να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Ελευθερία στην Παλαιστίνη». Διαβάστε ακόμα: Καλλιτέχνες δεσμεύονται για την Παλαιστίνη: Ο Λάνθιμος πρωτοστατεί στο πολιτιστικό μποϊκοτάζ Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία Film Workers for Palestine, τονίζοντας ότι η κινητοποίηση δεν στοχοποιεί άτομα λόγω ταυτότητας, αλλά θεσμούς που – όπως υποστηρίζει – «ξεπλένουν» ή δικαιολογούν τις ενέργειες του Ισραήλ: «Συγκροτούμε το Film Workers for Palestine. Είναι ένα σπουδαίο σωματείο και ομάδα που προσελκύει συνεχώς ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί προς την Paramount ότι δεν στοχοποιούμε άτομα λόγω της ταυτότητάς τους. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Μην στέλνετε αυτό το μήνυμα, είναι κάτι λανθασμένο. Αυτό που στοχοποιούμε είναι οι εταιρείες κινηματογράφου και οι θεσμοί που εμπλέκονται στο ξέπλυμα ή στη δικαιολόγηση της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα και του καθεστώτος απαρτχάιντ του. Και στεκόμαστε στο πλευρό όσων αγωνίζονται και δείχνουν αλληλεγγύη προς τους καταπιεσμένους».

Η εμφάνιση του Μπαρδέμ και οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ η πρωτοβουλία Film Workers for Palestine έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές από επαγγελματίες του κινηματογράφου που δηλώνουν ότι δεν θα συνεργαστούν με εταιρείες που θεωρούνται «συνένοχες» σε γενοκτονία και απαρτχάιντ

Πηγή: The Hollywood Reporter